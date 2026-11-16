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Marine Le Pen a spus că dacă va fi aleasă președinte, Franța nu va mai acorda ajutoare financiare Ucrainei

Marine Le Pen a spus că dacă va fi aleasă președinte, Franța nu va mai acorda ajutoare financiare Ucrainei
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Marine Le Pen, candidata partidului Adunarea Națională la președinția Franței, a dat asiguraări că va onora angajamentele asumate de Franța până în prezent, inclusiv împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat Kievului de către Uniunea Europeană. Însă, dacă va câștiga alegerile prezidențiale, din momentul în care va deveni președinte (din luna mai 2027), Franța nu va mai acorda ajutoare financiare Ucrainei.

Pe fondul scandalului în care este implicat președintele Emmanuel Macron, Le Pen a mai declarat că Franța va continua să furnizeze asistență materială și umanitară Ucrainei, potrivit Reuters. În același timp, ea susține că viitorul guvern de la Paris nu va dispune de bugetul necesar pentru a oferi Ucrainei sprijin financiar suplimentar.

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Într-o întâlnire cu ambasadorul Ucrainei în Franța, Le Pen i-a solicitat să-i transmită președintelui ucrainean Volodimir Zelenski să se întâlnească cu ea la Bruxelles sau la Paris.

Vineri, în cadrul târgului „Made in France” de la Paris, ea a afirmat că o întâlnire bilaterală la Bruxelles ar fi „justificată”, întrucât „subiectul finanțării Ucrainei agită spiritele în Europa”.

Zelenski a invitat-o pe Marine Le Pen la Kevi la finalul lunii octombrie,  argumentând că dacă s-ar întâlni personal cu ucrainenii care duc greul războiului, și-ar schimba părerea. Le Pen n-a dat curs invitației președintelui ucrainean.

Într-o declarație pentru postul flamand VRT News, ea a afirmat că, în cazul în care va fi aleasă, va menține ajutorul timp de șase luni – „pentru a nu pune pe nimeni în fața unui fapt împlinit” (sau „într-o situație disperată”).

Ulterior, „va înceta ajutorul financiar acordat Ucrainei, deoarece nu mai avem mijloacele necesare pentru a face acest lucru”. Ea a descris situația Franței ca fiind „în pragul incapacității de plată” și a estimat costul anual al sprijinului francez la aproximativ 6 miliarde de euro.

Președintele Emmanuel Macron a scris sâmbătă că cei care doresc să „raționalizeze” resursele destinate Ucrainei urmăresc să impună „o pace nedreaptă”, calificând această atitudine drept „spiritul înfrângerii” și afirmând că „aceasta nu poate fi poziția Franței”.

Le Pen, care conduce în sondajele pentru alegerile prezidențiale din Franța din 2027, a spus că „dacă Macron n-ar fi ruinat financiar Franța în zece ani, ar mai fi existat marjă de manevră pentru a continua ajutorul financiar acordat Ucrainei”.

Ea a avertizat anterior că războiul ar putea escalada într-un conflict care să implice NATO sau s-ar putea transforma într-un „Război de o Sută de Ani”, prezentând, în același timp, Franța drept un potențial mediator al negocierilor.

Sursa Foto: Hepta

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