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Bătaie în direct la Televiziunea Publică din Armenia. Un jurnalist și un politolog și-au împărțit insulte, pumni și picioare în timpul unei dezbateri

Bătaie în direct la Televiziunea Publică din Armenia. Un jurnalist și un politolog și-au împărțit insulte, pumni și picioare în timpul unei dezbateri
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O dezbatere în timpul unei emisiuni politice de la Televiziunea Publică din Armenia a degenerat în insulte și ulterior într-o bătaie între jurnalistul Boris Murazi și politologul Harutyun Mkrtchyan.

Jurnalistul Boris Murazi și analistul politic Harutyun Mkrtchyan au apărut vineri în cadrul programului TV „Marea Dezbatere” al postului de televiziune de stat pentru a discuta despre politica țării. Spiritele s-au încins atunci când Mkrtchyan l-a întrebat pe Murazi despre presupusa relație a jurnalistului cu fostul președinte al Armeniei, Serzh Sargsyan.

Murazi, care l-a criticat deschis pe fostul președinte, a declarat că întrebarea a fost jignitoare și inacceptabilă. Cei doi bărbați au schimbat insulte înainte ca imaginile să-i arate repezindu-se unul la altul. Înregistrarea video, difuzată de postul de televiziune de stat, îi arăta pe cei doi bărbați în timp ce își împart pumnii și picioarele unul celuilalt, în timp ce membrii echipei de filmare și prezentatorii emisiunii se grăbesc să intervină.

Murazi a vorbit despre incident într-o transmisiune în direct pe Facebook în ziua următoare și a spus că Mkrtchyan „a depășit limita”.

„Când a depășit în sfârșit limita în felul acesta, a trebuit să-mi asum pentru scurt timp sarcina de a-l educa cum se cuvine pe acel om. Am luat anumite măsuri. Ceea ce ar fi trebuit să facă tatăl lui, a trebuit să fac și eu”, a spus Boris Murazi.

Comisia de Televiziune și Radio din Armenia și-a exprimat îngrijorarea cu privire la incident și a declarat într-un comunicat că „violența deschisă și insultele nu pot fi justificate de invitații la o dezbatere, de o discuție aprinsă, de o dorință zadarnică de a obține audiență sau chiar de imparțialitatea formală”.

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