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George Simion anunță că dă în judecată televiziunile care au încercat „să răspândească minciuni” despre AUR

Ruxandra Radulescu
George Simion anunță că dă în judecată televiziunile care au încercat
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Liderul AUR, George Simion, a transmis luni 16 noiembrie, într-o postare pe Facebook, că intenționează să dea în judecată anumite televiziuni, pe care acesta care le acuză că ar fi răspândit „minciuni despre AUR”, sau despre președintele formațiunii. Totodată, acesta lansează un apel la susținătorii partidului să „îi taxeze civilizat, dar ferm” pe cei care s-au exprimat împotriva protestului AUR din weekend, sau care au „aplaudat anularea alegerilor”. De asemenea, Simion a declarat că fostul prezidențiabil, Călin Georgescu, „trebuie eliberat”.

„Televiziunile care au încercat să sperie oamenii și să răspândească minciuni despre AUR și despre mine vor fi acționate în instanță și vom vedea cine se ocupă de dezinformare în România.

Rugăm pe toți cetățenii să îi taxeze calm, civilizat, dar ferm pe cei care au răspândit dezinformare, ură și au incitat contra unei manifestații democratice, la fel cum au organizat sau au aplaudat anularea alegerilor și continuarea abuzurilor. Ne putem baza doar pe noi”, a afirmat George Simion.

„Primarul Ciucu trebuie să sufere consecințe legale pentru tentativa de a interzice manifestarea noastră”

George Simion consideră că primarul Capitalei Ciprian Ciucu trebuie să răspundă în fața publicului pentru refuzul de a aproba protestul AUR din weekendul trecut.

„Avem încredere că justiția din România va reveni la a face dreptate cetățenilor, inclusiv pentru Călin Georgescu.

Libertatea adunărilor publice este sacră. Primarul Ciucu trebuie să sufere consecințe legale pentru tentativa de a interzice manifestarea noastră.

AUR este singura forță importantă din societate care nu a fost supusă de sistemul care conduce Țara și cuprinde parlamentari, instituții, presă și justiție. Încercările vor fi din ce în ce mai violente și de aceea rugăm toți oamenii liberi să ni se alăture”, a mai transmis liderul AUR.

„Se pregătește introducerea pe șest, prin Ordonanță de Urgență, a Portofelului Digital”

Totodată, George Simion a precizat că partidul AUR propune retragerea din consultare publică a proiectului ce presupune introducerea portofelului digital.

„Se pregătește introducerea pe șest în această săptămână, prin Ordonanță de Urgență, a Portofelului Digital care continuă planurile din timpul pandemiei. Cerem retragerea din consultare publică a proiectului și dezbatere în Parlament!”, a mai spus Simion.

„Continuă cenzura pe rețelele de socializare”

Acesta a atras atenția asupra cenzurii membrilor AUR, pe rețelele de socializare, și a menționat că Iosefina Pascal a rămas fără contul de TikTok, după ce i-a fost suspendat.

„Continuă cenzura pe rețelele de socializare. Contul Iosefinei Pascal de TikTok a fost șters permanent. Urmăriți-o pe contul nou și, dacă ați rămas fără cont, scrieți-mi pentru a pregăti contestațiile”, a mai

„De la ora 20:30 sunt în direct la Răzvan Dumitrescu / Gândul (nu se difuzează pe cablu, doar pe YouTube).
Călin Georgescu trebuie eliberat.
Unirea face puterea! Trăiască poporul român!”, a conchis acesta.

Peste 10.000 de oameni s-au adunat sâmbătă, începând cu ora 14:00, în zona Parcului Izvor, la mitingul organizat în fața Palatului Parlamentului. După câteva ore de protest, peste 2.000 de participanți au pornit spre Arestul Central, unde au continuat manifestația. Clădirea a fost înconjurată de forțele de ordine, jandarmii mobilizând un dispozitiv de securitate în întregul perimetru.

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