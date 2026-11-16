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Robert Pattinson este oficial noul James Bond

Robert Pattinson este oficial noul James Bond
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Actorul britanic Robert Pattinson a fost confirmat oficial că va fi noul James Bond după ce Daniel Craig s-a retras din rolul agentului 007 după cinci filme, anunță Sky News.

Anunțul a fost făcut chiar pe pagina oficială de socializare a francizei de filme care a debutat din anul 1962.

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Despre actorul Robert Pattinson

Robert Pattinson, un actor și producător englez în vârstă de 40 de ani, a devenit faimos după ce a jucat în „Harry Potter and the Goblet of Fire” din 2005 și în filmele francizei „The Twilight Saga”. Pattinson a fost lăudat pentru prestația sa în „Cosmopolis”, „The Lost City of Z”, „Good Time”, „High Life”, „The Lighthouse”, „Tenet”, „The Odyssey”, „The Batman” și  „Mickey 17” .

Actorul va debuta în rolul agentului britanic secret care lucrează pentru MI6 sub numele de cod 007 în cel de-al 26-lea film al francizei, care ar urma să intre în producție din 2027 și să fie lansat în 2028. Robert Pattinson urmează să apară în filmul SF „Dune: Part Three”programat pentru lansare în cinematografe pe 18 decembrie, precum și în filmul „The Batman: Part II”, care va fi lansat pe 18 februarie 2028.

Despre franciza „Bond, James Bond”

Franciza „James Bond” a pornit din anul 1962, cu filmul Dr. No. Actorul scoțian Sean Connery (1930-2020) l-a interpretat pe James Bond în șase filme de succes, filmul cu cele mai mari încasări fiind „Thunderball” din 1965 – 141,2 milioane de dolari la nivel mondial.

Al doilea actor care l-a interpretat pe James Bond a fost George Lazenby. Al treilea „James Bond” a fost Roger Moore, care a jucat în șapte filme. Timothy Dalton a fost James Bond în numai două filme, urmat de Pierce Brosnan în alte patru producții.

Daniel Craig a debutat în rolul lui James Bond în urmă cu 20 de ani, în filmul „Casino Royale”. „Skyfall” din 2012  a rămas în istorie ca filmul  cu cele mai mari încasări din istoria francizei „James Bond”, după ce a obținut peste 1 miliard de dolari. Ultimul film Daniel Craig în rolul agentului 007 a fost în 2021  – „No Time to Die”.

Sursa Foto: Profimedia

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