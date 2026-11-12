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Nicușor Dan răspunde la întrebarea care a rămas fără răspuns în conferința-maraton de la Cotroceni, pusă de jurnalistul care a fost interzis la conferințele de presă. Confruntat cu aceeași întrebare, președintele nu a mai ocolit-o

Flavius Niculescu
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Președintele Nicușor Dan, aflat joi, 12 noiembrie, în vizită oficială la Dublin, a primit exact aceeași întrebare pe care i-a pus-o, în urmă cu două zile, Ovidiu Vanghele, jurnalistul care a primit interdicție la conferințele de presă organizate la Palatul Cotroceni cel puțin până în 2030, când se va încheia mandatul actualului președinte. Concret, în conferința-maraton pe care șeful statului a găzduit-o marți, 10 noiembrie, ultima întrebare i-a aparținut lui Ovidiu Vanghele, care a vrut să afle dacă decizia procurorului general al României, Cristina Chiriac – numită în funcție de Nicușor Dan la data de 8 aprilie 2026 – de a vota împotriva unei propuneri prin care secția de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ar fi sesizat inspecția judiciară pentru a cerceta o „aparentă ingerință” comisă chiar de aceasta reprezintă unul dintre elementele incluse în reforma pe care Justiției propusă de actualul președinte în campania electorală din 2025.

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Ce întrebare a evitat Nicușor Dan în conferința de presă în care l-a anunțat pe Ovidiu Vanghele că a primit interdicție la Palatul Cotroceni

Vreau să vă prezint un fapt. Doamna procuror general, Cristina Chiriac, numită de dumneavoastră în funcție pe 8 aprilie, a votat, în secția de procurori a CSM, din care face parte, împotriva propunerii ca această secție să sesizeze inspecția judiciară pentru a cerceta o presupusă ingerință comisă chiar de dânsa. Deci dânsa a votat împotriva propunerii ca dânsa să fie cercetată. Dumneavoastră cum interpretați situația asta”, este întrebarea adresată de unul dintre jurnaliștii care l-au însoțit pe Nicușor Dan în Irlanda.

„Noua” întrebare adresată președintelui României este aproape identică cu cea pe care acesta a primit-o la finalul conferinței de presă pe care a organizat-o la Palatul Cotroceni.

Vă prezint un fapt. Doamna procuror general, Cristina Chiriac, numită de dumneavoastră în funcție pe 8 aprilie, a votat, acum o lună, în secția pentru procurori CSM din care face parte, e membru de drept acolo, împotriva propunerii ca această secție să sesizeze inspecția judiciară, care să cerceteze o aparentă ingerință comisă chiar de dânsa. deci, dânsa a votat împotriva propunerii ca dânsa să fie cercetată. Întrebarea mea: este acest lucru parte din reformarea Justiției pe care o propuneați cetățenilor români în campanie acum un an și jumătate”, a întrebat Ovidiu Vanghele la finalul conferinței organizate la Cotroceni.

Președintele Nicușor Dan și jurnalistul Ovidiu Vanghele

Replica pe care i-a dat-o Nicușor Dan lui Ovidiu Vanghele, după ce a ascultat întrebarea acestuia

„În primul rând, îmi cer scuze că v-am făcut să așteptați până acum. În al doilea rând, față de injuriile pe care mi le-ați adus, am dispus ca dumneavoastră să nu mai veniți la conferințe de presă la Palatul Cotroceni în acest mandat.

Colegii mei miloși au sărit peste ordinul meu, peste dispoziția mea. V-o comunic și îmi cer scuze că v-am făcut să așteptați, dar dumneavoastră nu o să mai veniți și nu o să mai puneți întrebări în acest mandat”, a fost singurul „răspuns” oferit de Nicușor Dan la întrebarea adresată de Ovidiu Vanghele.

Președintele României, Nicușor Dan | Sursa foto: Mediafax

Președintele României a răspuns la întrebarea pe care a ignorat-o în urmă cu două zile, la Cotroceni

Confruntat cu aceeași întrebare pe care i-a adresat-o Ovidiu Vanghele, președintele nu a evitat să ofere un răspuns.

Asta este, într-adevăr, o opinie. Și la această opinie voi răspunde”, a replicat, inițial, Nicușor Dan.

Jurnalistul a insistat că este vorba de „un fapt”, nu de o opinie personală sau de una jurnalistică, iar președintele a fost de acord.

„A fost o exercitare a unei competențe stabilite de o lege specială, legea de funcționare a CSM – cred că se numește legea de organizare a sistemului judiciar – așa cum alți membri ai CSM au votat, ani la rând, în situații similare. Nu a fost un conflict de interese, pentru că este o lege specială, care reglementează o situație foarte restrânsă a unui număr foarte restrâns de persoane”, a explicat președintele României.

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