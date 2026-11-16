George Simion e din nou tată. Ilinca a născut o fetiță, în urmă cu puțin timp. Ce nume au ales cei doi pentru cel mai nou membru al familiei

Prilej de bucurie în familia președintelui AUR, George Simion. Soția acestuia, Ilinca, a adus pe lume o fetiță care va purta numele Maria, spun sursele Gândul. Soții Simion au devenit astfel părinți pentru a doua oară. Cei doi mai au împreună un băiețel în vârstă de doi ani, pe nume Radu.

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Vestea venirii pe lume a micuței Maria vine la doar câteva săptămâni după ce Ilinca Simion a mărturisit că familia lor se va mări cu o fetiță.

La finalul lunii octombrie, soția liderului AUR a dezvăluit, printr-o postare pe pagina personală de Instagram, sexul celui de-al doilea bebeluș al familiei.

George Simion și Ilinca s-au căsătorit în august 2022, în cadul unei ceremonii organizate în localitatea Măciuca, din județul Vâlcea.