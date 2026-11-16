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PNL și USR depun moțiune împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, după scandalul lipsei unui medicament. Rogobete prezintă scuze pacienților și spune că există medicamentul. Medicul Gabriel Diaconu intervine și susține poziția ministrului. Scandalul a pornit după ce jurnalista Liliana Ruse a acuzat că medicamentul nu există în farmacii

PNL și USR depun moțiune împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, după scandalul lipsei unui medicament. Rogobete prezintă scuze pacienților și spune că există medicamentul. Medicul Gabriel Diaconu intervine și susține poziția ministrului. Scandalul a pornit după ce jurnalista Liliana Ruse a acuzat că medicamentul nu există în farmacii
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PNL și USR au anunțat că depun o moțiune simplă împotriva ministrului social-democrat al Sănătății, Alexandru Rogobete, căruia îi solicită și demisia. Demersul parlamentar vine pe fondul scandalului public generat de lipsa din farmacii a medicamentului Lyrica, utilizat inclusiv de pacienții oncologici. Scandalul a plecat de la jurnalista Liliana Ruse care a acuzat că medicamentul lipsește din farmacii. Ulterior, Alexandru Rogobete și-a cerut scuze față de pacienți și a anuțat că medicamentul este disponibil în peste 3.000 de farmacii.

În sprijinul ministrului a intervenit medicul psihiatru Gabriel Diaconu, care a susținut pe rețelele sociale că a verificat disponibilitatea produsului și a acuzat-o pe jurnalistă de dezinformare.

Alexandru Robobete prezintă scuze pacienților și anunță că medicamentul este disponibil în peste 3.000 de farmacii

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, le-a cerut scuze publice pacienților oncologici afectați de dificultățile în procurarea tratamentului cu pregabalină și a anunțat două măsuri imediate pentru rezolvarea problemei.

„Le cer scuze pacienților oncologici care, pe lângă diagnosticul și tratamentele dificile prin care trec, sunt puși în situația de a se îngrijora și pentru disponibilitatea medicamentelor prescrise. Îmi dau seama că abordarea mea birocratică cu privire la stocurile unui medicament a putut părea lipsită de empatie. Am dispus două măsuri imediate:

Identificarea farmaciilor în care tratamentul este disponibil și redistribuirea stocurilor către farmaciile în care acesta lipsește, pentru a asigura o disponibilitate cât mai uniformă. Așa cum am spus și ieri, existența stocurilor în depozite nu înseamnă că medicamentul se găsește în fiecare farmacie. Distribuția neuniformă este o problemă pe care trebuie să o rezolvăm.
Am semnat un ordin de ministru pentru a facilita suplimentarea stocurilor farmaciilor, în perioada următoare, cu peste 77.000 de cutii de medicamente care conțin pregabalină, ceea ce înseamnă peste 2,5 milioane de capsule.”, a transmis Alexandru Rogobete.
Ministrul Sănătății a prezentat și situația raportată la nivelul rețelei farmaceutice, arătând că, în București și județul Ilfov, 430 de farmacii au la raft medicamente pe bază de pregabalină, inclusiv Lyrica în concentrațiile de 75 mg, 150 mg și 300 mg. La nivel național, tratamentul este disponibil pe raft în 3.367 de farmacii.

De la ce a pornit scandalul: cifrele invocate de ministrul Alexandru Rogobete

Controversa a izbucnit după ce jurnalista Liliana Ruse, aflată sub tratament oncologic, a semnalat public că nu mai găsește în farmacii medicamentul Lyrica (cu substanța activă pregabalină), necesar pentru tratarea durerilor neuropate provocate de chimioterapie.

„A dispărut de piață un antidepresiv folosit și în oncologie pentru neuropatie. Lyrica mă ajută să-mi folosesc mâinile și picioarele, amorțite din cauza chimioterapiei. Nu se găsesc nici genericele. Nu mai spun ce înseamnă lipsa antidepresivelor pentru pacienții cu probleme psihiatrice. Știu că am mai zis, dar statul român e criminal.
Update: ministrul Sănătății mă face practic nebună. Lyrica se găsește, e în stocuri, n-a dispărut. M-am oferit să îi dau eu bani, să-mi ia si mie o cutie din București. Aștept.”, a scris Liliana Ruse pe Facebook.

În replică, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis un mesaj public în care a negat dispariția medicamentului de pe piața românească, invocând datele raportate la nivelul sistemului la data de 13 noiembrie 2026.

„Pentru corecta informare a opiniei publice, în urma informațiilor apărute în spațiul public privind presupusa dispariție a medicamentului Lyrica și a alternativelor sale generice, prezint situația reală a stocurilor existente în România. Conform datelor raportate la 13 noiembrie 2026, la nivel național există: 922.627 de unități de medicamente care conțin pregabalină, în stocurile distribuitorilor; 1.429.818 unități în farmaciile comunitare. În total, 2.352.445 de unități, atât din medicamentul original Lyrica, cât și din variantele sale generice. Mai exact, doar pentru medicamentul Lyrica, în concentrațiile de 75 mg, 150 mg și 300 mg, există 645.834 de unități în stocurile distribuitorilor și ale farmaciilor comunitare”, a transmis Alexandru Rogobete.

Ministrul a susținut că informațiile privind dispariția tratamentului sunt „neadevărate” și a admis doar existența unor „situații punctuale” în anumite farmacii, cerând ca disponibilitatea medicamentelor să fie comunicată „cu responsabilitate și verificată înainte de a genera panică”.

Disputa dintre medicul Gabriel Diaconu și jurnalista Liliana Ruse

După mesajul ministrului Sănătății, jurnalista Liliana Ruse i-a răspuns direct lui Alexandru Rogobete, acuzându-l că ignoră situația reală a bolnavilor: „E drăguț că mă faceți mincinoasă, vă dau eu banii,luați-mi și mie o cutie de Lyrica din București. Uitați-vă ce scriu oamenii din țară și mai vorbim.Stocurile pe hârtie nu ajută bolnavii”.

În sprijinul ministrului a intervenit medicul psihiatru Gabriel Diaconu, care a susținut pe rețelele sociale că a verificat disponibilitatea produsului și a acuzat-o pe jurnalistă de dezinformare.

„Cum să dezinformezi complet aiurea. Am verificat eu însumi în rețeaua noastră de farmacii,medicamentul «dispărut de pe piață» există. În ambele gramaje. Ce oameni, ce moravuri. Ce merdenele…”, a scris medicul Gabriel Diaconu.

Replica jurnalistei Liliana Ruse nu a întârziat să apară, aceasta cerându-i medicului să îi indice concret farmacia de unde își poate cumpăra tratamentul.

Radu Dinel Miruță, critic la adresa ministrului sănătății după anunțarea moțiunii

Fostul ministru USR Radu Miruță a lansat un atac dur la adresa ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, după ce USR și PNL au depus o moțiune simplă împotriva acestuia. Reprezentantul USR îl acuză pe Robobete că neagă lipsa medicamentului Lyrica din farmacii, deși documentele instituției din subordinea sa ar confirmă problemele de șase luni, și că își ceartă propriii pacienți.

„De azi, despre faptul că ministrul Sănătății ceartă pacienti suferinzi, nu mai discutăm pe Facebook. USR a depus moțiune simplă împotriva ministrului Sănătății, alături de PNL.

Ministrul Rogobete spunea că Lyrica există. Farmaciile spun că nu există. Lista ANM spune că sunt probleme din mai.
Iar când o pacientă care a trecut prin chimioterapie a spus același lucru, ministrul a certat-o că „răspândește informații neadevărate”.
Deci un ministru care neagă lipsa unui medicament, deși propriile documente o confirmă de șase luni. Și care, în loc să caute pastile, caută vinovați printre pacienți. Pacienții înghit pastile, nu tabele. Ne vedem la vot.”, a scris Radu Miruță pe Facebook.
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