Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizare de COD PORTOCALIU pentru Municipiul București.
Avertizarea este în vigoare în seara zilei de 22 august, între orele 19:20 și 20:00.
O persoană a fost prinsă sub un copac, pe strada Samoilă Dumitru din sectorul 4 al municipiului București. La sosirea primelor echipaje de pompieri, persoana era în stare de inconștiență. Echipajele au procedat la extragerea persoanei de sub copac. Aceasta a fost transportată ulterior la spital, conștientă.
„Am intervenit cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și o unitate de terapie intensivă mobilă”, a transmis ISU B-IF.
11. Calea Floreasca – copac căzut pe mașină
12. Șoseaua Alexandria – elemente de construcție desprinse
13. Strada Valea Ialomiței – copac căzut pe carosabil
14. Strada Istriei – copac căzut
15. Strada Mureșanu Andrei – copac căzut
16. Strada Samoilă Dumitru – copac căzut
17. Strada Crinul de Pădure – copac căzut
18. Șoseaua Ștefan cel Mare – copac căzut pe autoturism
19. Strada Negustori – copac căzut
1. Strada Oboga – un copac căzut
2. Strada Teiuș – un copac căzut peste un autoturism
3. Aleea Mladinovici Dragoș- doi copaci căzuți peste autoturism
4. Strada Straja – un copac căzut
5. Intrarea Făgețelu – un copac căzut pe autoturism
6. Calea Rahovei – un copac căzut pe autoturism
7. Aleea Iosif Hodoș – un copac căzut pe autoturism
8. Aleea Niculițel – un copac căzut pe carosabil
9. Calea Dudești – un copac căzut pe linia de tramvai
10. Șoseaua Berceni – elemente de construcție desprinse
Se vor semnala următoarele fenomene de instabilitate atmosferică:
Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare meteo de Cod Portocaliu nu doar pentru Capitală, ci și pentru alte 14 localități din județul Ilfov.
De asemenea, cetățenii din zonele vizate de avertizarea meteo au primit pe telefon mesajul RO-ALERT.
„Vă recomandăm să respectați următoarele măsuri preventive:
Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea platformei naționale de pregătire în situații de urgență Fii Pregătit.
