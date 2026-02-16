Prima pagină » Vremea » Codul Galben de ninsori pune stăpânire peste România. Ce anunță meteorologii

16 feb. 2026, 14:20, Vremea
foto ilustrativa; sursa foto: Envato

Codul Galben de ninsori pune stăpânire peste România. Iată ce anunță meteorologii pentru ziua de marți, 17 februrarie 2026. Astfel, de marți, ora 10:00 și până miercuri, ora 14, fenomenele vizate sunt de: precipitații însemnate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol

În intervalul menționat, în sudul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei vor fi precipitații însemnate cantitativ. Meteorologii anunță că ziua vor fi precipitații mixte (ploaie, lapoviță, ninsoare) în Oltenia și Muntenia, ploi în Dobrogea și ninsori în Moldova. Noaptea vor predomina ninsorile. Se vor acumula cantități de precipitații de 25…30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.
În plus, se va depune strat de zăpadă în medie de 10…30 cm. Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h, va fi viscol și vizibilitatea redusă sub 100 m.

De marți, ora 22:00 și până miercuri, ora 14:00, vor fi intensificări ale vântului, viscol, strat de zăpadă.
Astfel, În Carpații Meridionali și de Curbură vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 70…90 km/h, va fi viscol și vizibilitatea redusă sub 100 m. Se va depune strat de zăpadă în medie de 10…20 cm (echivalent în apă de 15…25 l/mp).

„Marți (17 februarie), aria precipitațiilor se va extinde dinspre sud-vest și va cuprinde sudul, estul și local centrul țării. La început vor fi precipitații mixte în Oltenia și Muntenia, ploi în Dobrogea și ninsori în Transilvania și Moldova, precum și la munte, apoi în noaptea de marți spre miercuri vor predomina ninsorile. Se va depune strat de zăpadă în medie de 5…15 cm și local de 20…30 cm. Se vor acumula cantități de apă de 10…20 l/mp și local de peste 25 l/mp. Izolat vor fi condiții de polei și ghețuș. Vântul va avea intensificări în noaptea de luni spre marți și marți în estul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, iar din seara zilei de marți în cea mai mare parte a țării cu viteze la rafală în general de 45…65 km/h. În sud și sud-est temporar va fi viscol și vizibilitatea scăzută”, anunță Meteoplus, pe pagina de Facebook.

