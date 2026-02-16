Prima pagină » Actualitate » După un weekend cu temperaturi de primăvară, ploile și ninsorile revin în țară. Elena Mateescu, director ANM, ne spune cum va fi vremea

16 feb. 2026, 11:11, Actualitate
După un weekend cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru mijlocul lunii februarie, vremea s-a schimbat brusc în toată țara. Un nou episod de iarnă aduce ninsori, vânt puternic și nelipsitele probleme în trafic.

Meteorologii anunță că urmează o săptămână cu variații termice semnificative.

Cod galben de precipitații mixte

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, 16 februarie, atenționări Cod galben de precipitații, intensificări ale vântului și viscol, valabile marți și miercuri, în aproape jumătate din țară. Potrivit meteorologilor, în intervalul 17 – 18 februarie, ora 14:00, în sudul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și în sudul Moldovei vor fi precipitații însemnate cantitativ.

Ziua vor fi precipitații mixte (ploaie, lapoviță, ninsoare) în Oltenia și Muntenia, ploi în Dobrogea și ninsori în Moldova, în timp ce noaptea vor predomina ninsorile. Se vor acumula cantități de precipitații de 25 – 30 l/mp și izolat de peste 40 litri/mp. De asemenea, se va depune strat de zăpadă în medie de 10 – 30 cm, iar vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50 – 70 km/h, va fi viscol și vizibilitatea redusă sub 100 de metri.

În același interval, în Carpații Meridionali și de Curbură, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 70 – 90 km/h, se va semnala viscol și vizibilitatea se va reduce sub 100 de metri.

Totodată, se va depune strat de zăpadă, în medie, de 10 – 20 cm, echivalent în apă de 15 – 25 l/mp.

Drumarii, la datorie

Deja drumarii au intervenit în mai multe județe pentru deszăpezire. În Harghita, Vrancea și Galați, utilajele au lucrat ore întregi pentru curățarea carosabilului acoperit de zăpadă. Pe drumul european E85, în zona localității Podgoria, traficul a fost temporar blocat după ce cantități mari de apă s-au acumulat pe șosea.

Și la munte condițiile au devenit dificile. În stațiunea Rânca, viscolul a redus vizibilitatea, iar șoferii au fost sfătuiți să circule cu prudență, fiind întorși din drum cei care nu aveau mașinile echipate pentru iarnă.

În plus, în stațiunile Sinaia și Voina, ceața densă și vântul puternic au dus la închiderea pârtiilor și a instalațiilor pe cablu, spre dezamăgirea turiștilor veniți la schi.

Directorul general al ANM, Elena Mateescu, explică faptul că România traversează o perioadă cu diferențe termice mari de la o zi la alta. Dacă la finalul săptămânii trecute s-au înregistrat valori de până la 15 grade în sud, răcirea s-a instalat rapid, iar maximele au coborât semnificativ. În următoarele zile, temperaturile vor varia de la aproximativ -6 grade în nordul Moldovei până la cel mult 10-11 grade în sudul extrem, în timp ce minimele nocturne pot ajunge la -10 grade în depresiunile din estul Transilvaniei.

Când este așteptat să se încălzească

Meteorologii spun că începutul săptămânii va aduce două-trei zile mai reci, cu dimineți și nopți geroase și temperaturi negative la nivel național. La mijlocul intervalului este posibilă o ușoară încălzire, cu maxime de 2 până la 7-8 grade Celsius, apropiate de normalul perioadei.

Dacă tendința se menține, următoarele zile vor aduce un nou amestec de ninsori, frig și scurte perioade cu temperaturi mai blânde.

