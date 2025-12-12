Ce se întâmplă cu vortexul polar din 22 decembrie 2025 până pe 22 ianuarie 2026, în toată România

ANM a transmis un anunț foarte important pentru români. Meteorologii au publicat o analiză detaliată despre evoluția vortexului polar și despre cum o să ne afecteze acesta în perioada iernii, potrivit Cancan.

Conform informațiilor ANM, vortexul polar a înregistrat o ruptură și a dat semne clare de instabilitate. Asta duce la schimbări radicale ale vremii. Astfel că, cu toate că iarna este una blândă în aceste momente, pot să apară niște episoade bruște de vreme extremă și intervale geroase în Europa, din cauza vortexului polar slăbit.

CITEȘTE AICI ANUNȚUL METEOROLOGILOR ANM!

Autorul recomandă:

Prognoza meteo actualizată pentru următoarele 4 săptămâni. Iarnă blândă până la Crăciun. Când și unde ar putea ninge în România