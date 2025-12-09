Ce se întâmplă cu vremea în următoarele ore. Meteorologii ANM, prognoză în exclusivitate pentru Gândul

Prognoza de ultimă oră arată că nu apare nicio schimbare semnificativă în București. Capitala rămâne astăzi sub nebulozitate joasă, persistentă, iar situația continuă și la noapte, ba chiar și mâine dimineață.

Contactată de Gândul, Alina Șerban – meteorolog de serviciu al ANM – a transmis că temperaturile rămân scăzute pentru începutul lunii decembrie. Maxima zilei nu depășește 7-9 grade (9°C doar în centrul orașului) și minima nopții coboară spre 2-3 grade.

Vreme mohorâtă în toată țara

În restul țării, cerul rămâne acoperit în cea mai mare parte. Doar zonele de munte și parțial sud-vestul au perioade cu cer senin.

Se vor semnala ploi slabe și burniță în special în:

Maramureș

nordul Transilvaniei

nordul Moldovei

Această situație persistă și la noapte, cu nebulozitate densă în nord-vest, centru, est și local în sud, unde apare și ceață asociată cu burniță.

Temperaturile pe țară:

maxime între 5 și 14 grade

minime între -2 și 6 grade

Vremea rămâne stabilă în sensul că nu apar fenomene severe, dar atmosfera rămâne rece și închisă, cu umezeală și vizibilitate scăzută.

