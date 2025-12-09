Prima pagină » Actualitate » Ce se întâmplă cu vremea în următoarele ore. Meteorologii ANM, prognoză în exclusivitate pentru Gândul

Ce se întâmplă cu vremea în următoarele ore. Meteorologii ANM, prognoză în exclusivitate pentru Gândul

Bianca Dogaru
09 dec. 2025, 10:48, Actualitate
Ce se întâmplă cu vremea în următoarele ore. Meteorologii ANM, prognoză în exclusivitate pentru Gândul

Prognoza de ultimă oră arată că nu apare nicio schimbare semnificativă în București. Capitala rămâne astăzi sub nebulozitate joasă, persistentă, iar situația continuă și la noapte, ba chiar și mâine dimineață.

Contactată de Gândul, Alina Șerban – meteorolog de serviciu al ANM – a transmis că temperaturile rămân scăzute pentru începutul lunii decembrie. Maxima zilei nu depășește 7-9 grade (9°C doar în centrul orașului) și minima nopții coboară spre 2-3 grade.

Sursa foto: Profimedia

Vreme mohorâtă în toată țara

În restul țării, cerul rămâne acoperit în cea mai mare parte. Doar zonele de munte și parțial sud-vestul au perioade cu cer senin.
Se vor semnala ploi slabe și burniță în special în:
  • Maramureș
  • nordul Transilvaniei
  • nordul Moldovei
Această situație persistă și la noapte, cu nebulozitate densă în nord-vest, centru, est și local în sud, unde apare și ceață asociată cu burniță.
Temperaturile pe țară:
  • maxime între 5 și 14 grade
  • minime între -2 și 6 grade
Vremea rămâne stabilă în sensul că nu apar fenomene severe, dar atmosfera rămâne rece și închisă, cu umezeală și vizibilitate scăzută.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Peste 100 de oameni îl așteaptă pe Călin Georgescu la Poliția Buftea. I-au făcut și melodie: „El stă în fața celor ce conduc fără credință”
10:51
Peste 100 de oameni îl așteaptă pe Călin Georgescu la Poliția Buftea. I-au făcut și melodie: „El stă în fața celor ce conduc fără credință”
EXTERNE Cambodgia și Thailanda, pe picior de război. Lovituri de ambele părți, inclusiv civili printre morți
10:38
Cambodgia și Thailanda, pe picior de război. Lovituri de ambele părți, inclusiv civili printre morți
EXTERNE O adolescentă de 13 ani a murit, după ce a făcut chroming pe rețelele sociale. Ce este acest trend periculos
10:29
O adolescentă de 13 ani a murit, după ce a făcut chroming pe rețelele sociale. Ce este acest trend periculos
AUTO Acord istoric între Renault și Ford. Vor fi lansate 2 modele de vehicule electrice în Europa
10:28
Acord istoric între Renault și Ford. Vor fi lansate 2 modele de vehicule electrice în Europa
ULTIMA ORĂ La ieşirea de la Judecătoria Sector 1, Călin Georgescu se declară încrezător în puterea legii: „Nu am și nu voi avea decât o singură apărarea: legea.”
10:04
La ieşirea de la Judecătoria Sector 1, Călin Georgescu se declară încrezător în puterea legii: „Nu am și nu voi avea decât o singură apărarea: legea.”
Mediafax
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Digi24
Haos pe portavionul USS Harry S. Truman. Un crucișător american a confundat propriile avioanele F/A-18 Super Hornet cu rachete inamice
Cancan.ro
Delia nu a mai cântat, scandalul a explodat! S-a semnalat și o dispariție misterioasă. Românii din Diaspora fac acuzații dure și își vor banii înapoi!
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Adevarul
Exit-poll-urile și sondajele au eșuat masiv în București. „E fără precedent. Am avut trei case de sondare care au manipulat”
Mediafax
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită discuțiile dure cu publicul
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Scenariu absurd într-o comună din Dolj: Primăria, câștigată de candidatul PSD, care în urmă cu 6 luni a fost ales primar din partea PNL
Cancan.ro
Cel mai mare secret al Ștefaniei Szabo iese la iveală: incredibil cu cine se iubea pe ascuns! 'Este un om important, cu familie!'
Ce se întâmplă doctore
Cum a început declinul gemenelor Indiggo după ce au părăsit România? Cu ce se ocupau Gabriela și Mihaela în SUA, înainte de a avea probleme cu legea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Schimbul de ulei la 7.500 km? Situația în care producătorii cer intervale mai dese
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Test de cultură generală. Câți oameni câștigă, de fapt, la jocurile de noroc online?
CONTROVERSĂ Partidul lui Marine Le Pen vrea să redeschidă bordelurile din Franța, pe modelul de la 1946. Cum ar fi schimbată legea prostituției
10:54
Partidul lui Marine Le Pen vrea să redeschidă bordelurile din Franța, pe modelul de la 1946. Cum ar fi schimbată legea prostituției
SPORT Rapid e pe locul 1 în liga 1 înainte de meciurile cu Otelul și FCSB, iar Paul Iacob vine astăzi la „EXCLUSIV RAPID”, de la 18:00
10:47
Rapid e pe locul 1 în liga 1 înainte de meciurile cu Otelul și FCSB, iar Paul Iacob vine astăzi la „EXCLUSIV RAPID”, de la 18:00
EXTERNE Atac rusesc brutal asupra civililor din Ternopil. Bilanțul a ajuns la 38 de morți, între care și o fetiță de 7 ani din Polonia și mama ei
10:10
Atac rusesc brutal asupra civililor din Ternopil. Bilanțul a ajuns la 38 de morți, între care și o fetiță de 7 ani din Polonia și mama ei
ANALIZA de 10 1 an de la căderea regimului Assad în Siria. Rusia nu a plecat „cu coada între picioare”, iar Kremlinul a acceptat noua conducere și a mutat rapid pentru a nu pierde o zonă de influență cheie
10:00
1 an de la căderea regimului Assad în Siria. Rusia nu a plecat „cu coada între picioare”, iar Kremlinul a acceptat noua conducere și a mutat rapid pentru a nu pierde o zonă de influență cheie
LIVE UPDATE Conflict armat reluat în Orientul Mijlociu: Israelul a atacat ținte din Liban
09:59
Conflict armat reluat în Orientul Mijlociu: Israelul a atacat ținte din Liban
EXTERNE O tânără din India s-a căsătorit cu trupul logodnicului ei, care fusese ucis de rude
09:47
O tânără din India s-a căsătorit cu trupul logodnicului ei, care fusese ucis de rude

Cele mai noi