Orașul din România în care ninge începând de mâine, 12 decembrie. Anunțul făcut de meteorologi

Chiar dacă în sudul țării un Soare timid încearcă să-și facă loc pe cer, în alte părți vremea nu este deloc blândă. Putem chiar spune că iarna își intră în drepturi în nordul României.

Potrivit prognozei meteo actualizate, în Baia Mare va începe să ningă de vineri, 12 decembrie 2025.

Cum va fi vremea vineri, 12 noiembrie

Meteorologii anunță că, deși temperaturile rămân ușor pozitive, sunt condiții atmosferice pentru apariția primelor episoade puternice de ninsoare din acest sezon.

Astfel, după cum se vede și din imaginea de pe mai jos, prognoza meteo pentru ziua de vineri indică o maximă de 4 grade Celsius și o minimă de 2 grade, iar precipitațiile vor trece treptat din ploaie în lapoviță, apoi în ninsoare slabă.

Trebuie să spunem, însă, că acesta este un episod local de ninsoare, specific zonelor depresionare din Maramureș. Acolo, temperaturile scad mai rapid și umezeala se acumulează în straturile inferioare ale atmosferei.

În restul săptămânii, vremea rămâne rece, după cum arată prognoza, dar stabilă. Vor fi temperaturi cuprinse între 1 și 4 grade Celsius, iar cerul va fi predominant noros. Abia de marțea viitoare sunt așteptate perioade mai însorite (7 grade(, dar frigul se va menține, mai ales dimineața și seara.

Dat fiind contextul creat, șoferii trebuie să fie mult mai atenți deoarece venirea ninsorilor va genera alunecări pe carosabil în unele zone, mai ales la primele ore ale dimineții. Chiar dacă stratul de zăpadă nu va fi, poate, unul consistent, recomandarea este de prudență maximă. Conducătorii auto trebuie să aibă mașinile echipate cu anvelopele de iarnă.

Baia Mare este primul mare oraș din România în care iarna se instalează, marcând startul unui sezon rece care, potrivit estimărilor, ar putea fi mai aprig decât cel de anul trecut.

Prognoza pentru finalul lui decembrie

Pe de altă parte, meteorologii Accuweather spun că în zilele de 29 și 30 decembrie vor fi temperaturi minime care coboară până la -20 de grade Celsius în Miercurea Ciuc. În acea perioadă sunt așteptate și episoade de ninsoare slabă.

Dacă aceste temperaturi se confirmă, vorbim despre cea mai rece perioadă de iarnă din ultimii ani.

Până atunci, meteorologii europeni că vom avea un Crăciun cu vreme relativ blândă, favorizată de temperaturi apropiate de media perioadei. După sărbători, însă, vortexul polar slăbit ar putea pune în mișcare un val de frig intens, iar treptat acesta va coborî spre centrul și sudul continentului.

