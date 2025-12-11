Prima pagină » Actualitate » Orașul din România în care ninge începând de mâine, 12 decembrie. Anunțul făcut de meteorologi

Orașul din România în care ninge începând de mâine, 12 decembrie. Anunțul făcut de meteorologi

11 dec. 2025, 11:52, Actualitate
Orașul din România în care ninge începând de mâine, 12 decembrie. Anunțul făcut de meteorologi
Orașul din România în care ninge începând de mâine, 12 decembrie

Chiar dacă în sudul țării un Soare timid încearcă să-și facă loc pe cer, în alte părți vremea nu este deloc blândă. Putem chiar spune că iarna își intră în drepturi în nordul României.

Potrivit prognozei meteo actualizate, în Baia Mare va începe să ningă de vineri, 12 decembrie 2025.

Cum va fi vremea vineri, 12 noiembrie

Meteorologii anunță că, deși temperaturile rămân ușor pozitive, sunt condiții atmosferice pentru apariția primelor episoade puternice de ninsoare din acest sezon.

Astfel, după cum se vede și din imaginea de pe mai jos, prognoza meteo pentru ziua de vineri indică o maximă de 4 grade Celsius și o minimă de 2 grade, iar precipitațiile vor trece treptat din ploaie în lapoviță, apoi în ninsoare slabă.

Trebuie să spunem, însă, că acesta este un episod local de ninsoare, specific zonelor depresionare din Maramureș. Acolo, temperaturile scad mai rapid și umezeala se acumulează în straturile inferioare ale atmosferei.

În restul săptămânii, vremea rămâne rece, după cum arată prognoza, dar stabilă. Vor fi temperaturi cuprinse între 1 și 4 grade Celsius, iar cerul va fi predominant noros. Abia de marțea viitoare sunt așteptate perioade mai însorite (7 grade(, dar frigul se va menține, mai ales dimineața și seara.

Dat fiind contextul creat, șoferii trebuie să fie mult mai atenți deoarece venirea ninsorilor va genera alunecări pe carosabil în unele zone, mai ales la primele ore ale dimineții. Chiar dacă stratul de zăpadă nu va fi, poate, unul consistent, recomandarea este de prudență maximă. Conducătorii auto trebuie să aibă mașinile echipate cu anvelopele de iarnă.

Baia Mare este primul mare oraș din România în care iarna se instalează, marcând startul unui sezon rece care, potrivit estimărilor, ar putea fi mai aprig decât cel de anul trecut.

Prognoza pentru finalul lui decembrie

Pe de altă parte, meteorologii Accuweather spun că în zilele de 29 și 30 decembrie vor fi temperaturi minime care coboară până la -20 de grade Celsius în Miercurea Ciuc. În acea perioadă sunt așteptate și episoade de ninsoare slabă.

Dacă aceste temperaturi se confirmă, vorbim despre cea mai rece perioadă de iarnă din ultimii ani.

Până atunci, meteorologii europeni că vom avea un Crăciun cu vreme relativ blândă, favorizată de temperaturi apropiate de media perioadei. După sărbători, însă, vortexul polar slăbit ar putea pune în mișcare un val de frig intens, iar treptat acesta va coborî spre centrul și sudul continentului.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Când vine iarna secolului în Europa. Meteorologii avertizează că vor fi perioade de ger provocate de vortexul polar

Cod roșu de știri false despre meteo. Experții anunță că nu vor fi o furtună istorică și cea mai violentă iarnă din ultimii ani

Recomandarea video

Mediafax
Prima reacție a OMV Petrom după ce Ilie Bolojan a anunțat că grupul renunță la arbitrajul de la Paris privind Neptun Deep. Declarațiile Christinei Verchere
Digi24
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat ilegal o chirie și l-a lovit în cap cu dosarul pe un col
Cancan.ro
Românul care a împrumutat statul cu 68 de milioane de euro umblă cu S500 'modest'. Ce secrete ascunde
Prosport.ro
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Adevarul
Scandal în tabăra suveraniștilor. De ce era previzibilă ruptura și cum privesc alegătorii tensiunile dintre lideri
Mediafax
Prima reacție după decizia CCR privind taxele locale. Primarul unui mare oraș: Este o mare tâmpenie modul în care se calculează taxa auto
Click
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă: „Am două cum ar veni”
Digi24
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
Cancan.ro
Rita Mureșan, apariție îngrijorătoare într-o emisiune TV: 'Nu reușește nimeni să o pună pe picioare'
Ce se întâmplă doctore
În anii ’90 era unul dintre cei mai iubiți prezentatori de știri din România. Cum arată astăzi Radu Coșarcă și cu ce se ocupă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Cum ne-a făcut tehnologia mai singuri, deși suntem mereu online
CONTROVERSĂ SUA versus ONU. Americanii, rușii și chinezii au votat împreună împotriva rezoluției ONU privind dezastrul de la Cernobîl
14:15
SUA versus ONU. Americanii, rușii și chinezii au votat împreună împotriva rezoluției ONU privind dezastrul de la Cernobîl
ULTIMA ORĂ În urma protestelor din Bulgaria, poliția a reținut 57 de agitatori. Guvernul bulgar trece acum printr-un vot de încredere și refuză să demisioneze
14:06
În urma protestelor din Bulgaria, poliția a reținut 57 de agitatori. Guvernul bulgar trece acum printr-un vot de încredere și refuză să demisioneze
JUSTIȚIE Reacția ministrului Marinescu la conferința de presă susținută de magistrații Curții de Apel București: „Presa trebuie să primească răspuns, dar pe bază de probe, pentru că adevărul în justiție se stabilește pe bază de probe”
14:00
Reacția ministrului Marinescu la conferința de presă susținută de magistrații Curții de Apel București: „Presa trebuie să primească răspuns, dar pe bază de probe, pentru că adevărul în justiție se stabilește pe bază de probe”
EXCLUSIV Război în justiție. Ponta: Cei care nu înțeleg mesajul vor fi umflați când vine Kovesi cu noul DNA
14:00
Război în justiție. Ponta: Cei care nu înțeleg mesajul vor fi umflați când vine Kovesi cu noul DNA
EXTERNE Atacurile dintre Cambodgia și Thailanda continuă, în timp ce telefonul lui Trump întârzie să apară. Soldații au folosit sisteme de rachetă în apropierea civililor
13:58
Atacurile dintre Cambodgia și Thailanda continuă, în timp ce telefonul lui Trump întârzie să apară. Soldații au folosit sisteme de rachetă în apropierea civililor

Cele mai noi