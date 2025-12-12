Prima pagină » Vremea » Prognoza meteo actualizată pentru următoarele 4 săptămâni. Iarnă blândă până la Crăciun. Când și unde ar putea ninge în România

Mihai Tănase
12 dec. 2025, 08:46, Vremea
Foto: Freepik.com

Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza actualizată pentru următoarele patru săptămâni. Astfel, România va avea parte de o iarnă mai blândă, similară țărilor mediteraneene până la Crăciun. Meteorologii anunță că șansele să avem zăpadă până la finele lui 2025 cresc în anumite regiuni ale țării.

Meteorologii ANM anunță că vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei în următoarele zile, cu precipitații puține și temperaturi peste mediile climatologice, în special la munte.

Săptămâna 15 – 22 decembrie

Potrivit ANM, în intervalul 15 -22 decembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei, pe întreg teritoriul României.

Abaterile pozitive vor fi mai accentuate în zonele montane, unde vremea va avea un aspect mai degrabă de final de toamnă decât de iarnă.

Foto: ANM

Foto: ANM

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivel național, cu puține precipitații.

Foto: ANM

Foto: ANM

Săptămâna 22 – 29 decembrie

În săptămâna Crăciunului, temperaturile medii se vor menține ușor peste valorile normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Foto: ANM

Foto: ANM

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în vestul și nord-vestul țării, în timp ce în restul regiunilor se vor situa în jurul mediilor climatologice.

Foto: ANM

Foto: ANM

Săptămâna 29 decembrie – 5 ianuarie

Pentru intervalul care include trecerea dintre ani, ANM estimează temperaturi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Foto: ANM

Foto: ANM

Regimul pluviometric va fi, de asemenea, în limite normale, ceea ce crește probabilitatea apariției ninsorilor, în special la munte și izolat în zonele mai înalte din centru și nord.

Foto: ANM

Foto: ANM

Săptămâna 5 – 12 ianuarie

În prima parte a lunii ianuarie, mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice sezonului rece.

Foto: ANM

Foto: ANM

Cantitățile de precipitații se vor situa, în general, în jurul celor normale, cu o tendință ușor excedentară în regiunile sudice, ceea ce ar putea favoriza episoade de ninsoare sau lapoviță.

Foto: ANM

Foto: ANM

