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Cod roșu de caniculă în aproape toată România. Temperaturile vor ajunge și la 41 de grade Celsius

Cod roșu de caniculă în aproape toată România. Temperaturile vor ajunge și la 41 de grade Celsius
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Cod roșu de caniculă în aproape toată țara. România se află sub cupola căldurii extreme.

Aproape toată România va intra luni dimineață, începând cu ora 10:00, sub cod roșu de caniculă, avertizează meteorologii ANM (Administrația Națională de Meteorologie).

Temperaturile vor ajunge chiar și la 41 de grade Celsius.

Șase județe din S-E României vor fi sub cod portocaliu.

Aproape toată țara se află, începând de luni dimineață, sub cod roșu de caniculă. Potrivit ANM, în intervalul 29 iunie, ora 10:00 – 1 iulie, ora 10:00, sunt prognozate valuri de căldură intensă, caniculă și disconfort termic accentuat în Dobrogea şi jumătatea estică a Munteniei.

„În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana”, se arată în anunțul ANM.

Nopțile vor fi tropicale

În acest interval, nopțile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa în general între 17 şi 25 de grade Celsius.

De asemenea, județele Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași, Tulcea și Constanța vor fi sub avertizare Cod portocaliu.

Restricții pe drumurile din zeci de județe

Din cauza codului roșu de caniculă, CNAIR a anunțat că luni și marți vor fi în vigoare restricții pe drumurile din 35 de județe.

Luni și marți, între orele 12.00 și 20.00, se vor institui restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 t pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din mai multe județe.

Sunt vizate aceste categorii de drumuri din județele Galați, Vrancea, Vaslui, Bacău, Iași, Neamț, Botoșani, Suceava, Bistrița Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Cluj, Arad, Timiș, Caraș Severin, Hunedoara, Alba, Mureș, Sibiu, Harghita, Covasna, Brașov, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Giurgiu și Ilfov.

Categoriile de vehicule exceptate de la restricții

Sunt exceptate transporturile de persoane, transporturile de animale vii şi de produse perisabile de origine animală şi vegetală, vehiculele care participă la intervenții în caz de forță majoră, transporturile funerare, cele poștale, transporturile de echipamente de prim ajutor, transporturile pentru distribuire de carburanți.

Recomandările Ministerului Sănătății. Cum facem față valului de căldură

Ministerul Sănătății le recomandă cetățenilor să evite, pe cât posibil, expunerea prelungită la soare între orele 11:00 și 18:00.

Avertismentul Institutului Național de Sănătate Publică pe timp canicular. Cum să te protejezi de temperaturile extreme

Avertisment legat de ventilatoare

Cei care au aer condiționat sunt sfătuite să regleze aparatul astfel încât temperatura să fie cu aproximativ 5 grade mai mică decât temperatura ambientală.

Ventilatoarele nu ar trebui folosite dacă temperatura aerului depășește 32 de grade Celsius.

Oamenii care nu au AC acasă sau la serviciu sunt îndemnați să petreacă două-trei ore zilnic în spații răcoroase, precum mall-uri, spații publice sau chiar cinematografe.

Avertismentul Institutului Național de Sănătate Publică pe timp canicular. Cum să te protejezi de temperaturile extreme

Cantitatea de apă recomandată pe caniculă

Ministerul Sănătății mai recomandă consumul zilnic a cel puțin 1,5-2 litri de lichide, fără a aștepta apariția senzației de sete. În perioadele de caniculă, este recomandat consumul unui pahar de apă sau echivalentul acestuia la fiecare 15-20 de minute.

Specialiștii români recomandă consumul de fructe și legume proaspete, precum pepene, prune, castraveți sau roșii, deoarece conțin multă apă. Totodată, o doză de iaurt produce aceeași hidratare ca un pahar de apă.

Cum recunoaștem semnele insolației

Insolația este o urgență medicală severă cauzată de supraîncălzirea corpului. Cele mai specifice simptome includ: temperatură corporală extrem de ridicată (peste 40°C), lipsa transpirației, piele roșie și fierbinte, tulburări neurologice (confuzie, halucinații), respirație accelerată și stări de leșin.

Pentru a identifica rapid o problemă, simptomele pot fi clasificate după gravitate:

Semne incipiente (Epuizare termică):

  • Dureri de cap pulsatile și migrene
  • Amețeli, vertij și stări de slăbiciune
  • Greață, vărsături sau tulburări digestive
  • Puls accelerat și tensiune arterială fluctuantă

Semne critice (Urgențe majore):

  • Hipertermie: Temperatură a corpului de peste 40°C
  • Piele uscată: Dispariția transpirației, pielea devenind extrem de fierbinte și uscată la atingere
  • Tulburări mentale: Confuzie, vorbire incoerentă, iritabilitate extremă sau delir
  • Pierderea stării de conștiență: Leșin sau stări comatoase
  • Convulsii: Spasme musculare involuntare

Cum ne protejăm pielea pe timpul codului roșu

Protecția solară zilnică este esențială pentru persoanele care circulă în exterior.

Aplicarea cremelor cu SPF (Factor de Protecție Solară) previne arsurile solare, protejează ADN-ul celular împotriva mutațiilor ce duc la cancerul de piele (melanom, carcinom) și stopează degradarea colagenului, prevenind îmbătrânirea prematură și hiperpigmentarea.

Județul din România unde animalele de companie nu mai pot fi plimbate pe caniculă / Foto ilustrație: Pixabay.com

Protejarea animalelor pe timp de caniculă

Protejarea animalelor pe timp de caniculă se reduce la trei reguli esențiale: hidratare constantă, umbră și evitarea efortului la orele prânzului.

Pentru a evita șocul termic, respectă un set de măsuri adaptate fiecărui tip de animal.

Riscuri majore pentru vârstnici

Verificarea stării de sănătate a persoanelor vârstnice în perioadele cu cod roșu de caniculă este vitală, deoarece acestea își pierd capacitatea de termoreglare și nu mai resimt setea, riscând deshidratare severă, accident vascular cerebral sau agravarea bolilor cronice.

Multe dintre ele locuiesc singure și nu au aer condiționat.

Sursa foto: Pixabay/Envato/Capturi ANM

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