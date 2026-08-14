Vicepreședintele PSD Dragoș Benea, lider al organizației Bacău a partidului și europarlamentar, a făcut o postare pe Facebook, după ce Gândul a publicat că, în plin „an al austerității”, un proiect care prevede construirea a patru stadioane, în valoare totală de 1,4 miliarde de lei, a intrat pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de astăzi, de la ora 10:00. Mai exact, așa cum Gândul a scris, este vorba de patru arene, construite în municipiile Brașov, Timișoara, Slatina, respectiv Oradea, orașul pe care premierul demis, Ilie Bolojan, l-a condus din poziția de primar în perioada 2008-2020.

Europarlamentarul Dragoș Benea a reacționat spunând că austeritatea propovăduită de Ilie Bolojan se aplică tot timpul altora, însă aceasta devine facultativă când trebuie construite stadioane în oraşele conduse, întâmplător, de primari PNL.

Acesta se întreabă dacă toată această situație este doar o „coincidență nevinovată”.

„Bineînțeles că austeritatea propovăduită de Bolojan se aplică tot timpul altora, dar devine facultativă când trebuie construite stadioane în oraşele conduse, întâmplător, de primari PNL. E doar o coincidență nevinovată – nu-i aşa? – faptul că guvernul demis alocă sute de milioane de euro pentru construirea de stadioane la Oradea, Braşov şi Slatina, municipii cu primari liberali, dar cu echipe de fotbal fantomă, care înoată în ligile inferioare sau în apele tulburi ale falimentului. Mai ştiți ceva despre FC Olt (Scorniceşti), echipa lui Ceauşescu, despre FC Bihor Oradea echipă fără drept de promovare (nelicențiată de FRF) sau despre „noul FC Braşov”, club intrat în faliment în februarie 2026? Tocmai azi, când INS confirmă declinul sever al PIB, rezultat al falimentarelor măsuri de austeritate, când de la Palatul Victoria demisul Bolojan ține predici despre prudență şi chibzuință bugetare, guvernul pregăteşte o alocare politică de 1,13 miliarde lei pentru stadioane. Asta să fi fost „prioritatea zero” a României, construirea de stadioane la primăriile PNL? Şi tot o coincidență nevinovată face ca 3 dintre arene să fie construite în Transilvania/Vestul țării – asta să fi fost urgența națională, construirea a 3 noi stadioane în Ardeal în vreme ce Moldova se alege, din nou, cu praful de pe tobă?”, spune europarlamentarul pe Facebook.

Gândul a publicat documentul analizat de Guvern, prin care se dă undă verde construirii a patru stadiaone în valoare de peste 1,4 miliarde de lei. Proiectul a fost pe ordinea de zi a ședinței de astăzi, la secțiunea note, punctul 3.