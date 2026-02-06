Prima pagină » Actualitate » Avertizare INHGA. Cod roșu de inundații în România. Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din case

06 feb. 2026, 12:48, Actualitate
INHGA a actualizat noi grafice și a emis cod roșu și cod portocaliu de inundații în România. Pompierii prahovei au intervenit imediat pentru a evacua apa din curțile oamenilor. În Buzău și Vrancea a plouat în 24 de ore cât pentru o lună întreagă.

ISU Prahova anunță că a fost emis mesaj Ro-Alert

„Se emite mesaj de avertizare Ro-Alert pentru COD ROȘU HIDROLOGIC în localitățile Lapoș și Sângeru, fiind vizat râul Nișcov. Avertizarea este valabilă astăzi, 06 februarie 2026, între orele 08:50 și 15:00.

Rugăm cetățenii să respecte recomandările noastre:

– Evitați deplasările în zonele cu risc de inundații și nu traversați cursuri de apă.
– Retrageți-vă din zonele joase și respectați măsurile de evacuare dispuse de autorități.
– Curățați șanțurile, rigolele și podețele din jurul gospodăriilor pentru a permite scurgerea apei.
– Urmăriți informările oficiale și apelați 112 în situații de urgență.
Accesați fiipregatit.ro sau descărcați gratuit aplicația DSU, pentru mai multe informații privind modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență”, a transmis ISU Prahova.

ISU Buzău: pompierii buzoieni au fost solicitați în 16 situații

„În contextul avertizărilor meteorologice și hidrologice emise pentru județul Buzău, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Neron Lupașcu” al județului Buzău se află în permanență la datorie pentru gestionarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice periculoase.

De la începutul manifestării efectelor meteo pentru care au fost emise avertizări, pompierii buzoieni au fost solicitați în 16 situații, în următoarele localități: municipiul Buzău (5 intervenții – 2 pe str. Primăverii, 1 pe str. Stăvilarului, bd. Mareșal Averescu și aleea grădinilor), municipiul Râmnicu Sărat (2 intervenții), comuna Tisău (2 intervenții), precum și în comunele Săhăteni (localitatea Istrița de Jos), Viperești, Pârscov (localitatea Afumați), Merei (localitatea Lipia) și în localitățile Costești, Topliceni și Podgoria.

La acest moment, se acționează pentru evacuarea apei în municipiul Buzău, pe strada Primăverii și strada Stăvilarului, în municipiul Râmnicu Sărat, pe strada Câineni, în comuna Podgoria, precum și în satul Lipia, comuna Merei.

De asemenea, au fost monitorizate următoarele situații:
– conform informațiilor furnizate de SGA Buzău, a fost depășită Cota de Atenție pe râul Nișcov, în localitatea Mierea;
– drumul comunal dintre Grajdana și Barbuncești, în comuna Tisău, este blocat de aluviuni, urmând să intervină SVSU pentru eliberare;
– pe DJ 203K, în comuna Lopătari, s-a produs o tasare pe o lungime de aproximativ 2 metri și o adâncime de aproximativ 1 metru; zona a fost semnalizată de CLSU Lopătari;
– pe drumul comunal DC 52, comuna Vernești, între Săseni pe Vale și Zorești, s-a produs o surpare de mal, SVSU acționând pentru eliberarea drumului;
– pe DJ 203G, s-a produs o alunecare de teren care a blocat drumul pe jumătate de bandă; SVSU Merei a semnalizat zona și urmează să acționeze pentru eliberarea carosabilului.

ISU Buzău monitorizează permanent evoluția situației operative și este pregătit să intervină pentru protejarea populației și limitarea efectelor produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase.

Recomandăm cetățenilor să respecte indicațiile autorităților, să evite zonele cu risc de inundații și să anunțe imediat situațiile de urgență prin apelarea numărului 112”, transmit autoritățile din Buzău.

A fost emis un cod roșu.

„Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Neron Lupașcu” al județului Buzău informează că, în urma precipitațiilor înregistrate în ultimele ore și a celor prognozate, a fost emisă o avertizare hidrologică COD ROȘU.

⚠️ În intervalul 06.02.2026, orele 08:50 – 15:00, se pot produce creșteri importante de debite și niveluri, cu depășiri ale COTELOR DE PERICOL, pe râul Nișcov, afluent al râului Buzău, pe sectoare din județele Prahova și Buzău.

ISU Buzău se află în stare de alertă operativă, monitorizează permanent evoluția fenomenelor hidrologice și este pregătit să intervină pentru protejarea populației și limitarea efectelor negative.

ISU Buzău a transmis mesaje RO-ALERT pentru informarea și avertizarea populației pe raza localităților Vernești și Tisău.

📢 Recomandăm populației din zonele vizate:
să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă;
să nu traverseze râuri sau zone inundate;
să respecte indicațiile autorităților;
să urmărească informările oficiale transmise de instituțiile abilitate.

Situațiile de urgență pot fi semnalate prin apelarea numărului unic 112”, transmite ISU Buzău.

Ce transmite ISU Vrancea

„În urma ploilor abundente din ultima perioada, pompierii militari ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea, împreună cu serviciile voluntare pentru situații de urgență, acționează pentru evacuarea apei acumulată în mai multe curți din localitățile: Focșani, Mărășești, Dumbrăveni, Bolotești, Golești, Gugești, Sihlea, Cotești și Vânători.

De asemenea, la nivelul județului Vrancea s-a activat Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenție, în vederea monitorizării situației și gestionării acțiunilor de intervenție la nivelul județului, iar la nivelul ISU Vrancea a fost crescută capacitatea operațională, pentru gestionarea promptă și eficientă a intervențiilor din zona de competență”, transmite ISU Vrancea.

