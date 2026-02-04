Prima pagină » Social » Când se încălzește vremea? Meteorologii ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul

Ruxandra Radulescu
04 feb. 2026, 14:56, Social
Experții de la Administrația Națională de Meteorologie anunță că azi vremea se încălzește pe întreg teritoriul țării, iar temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul perioadei. În unele regiuni din țară valorile termice vor ajunge chiar și la 12 grade, iar nopțile vor fi mai calde decât ne-am obișnuit.

Meteorologii anunță că azi avem parte de o zi cu valori termice simțitor mai ridicate decât în ultima perioadă.

„Pentru ziua de astăzi continuă încălzirea vremii, iar în regiunile intracarpatice valorile termice vor ajunge să se situeze cu mult peste cele specifice perioadei în care ne aflăm. Vor fi și înorări și va ploua cu precădere în partea de nord și de centru. Ne așteptăm și la precipitații mixte în zona montană, iar în ceea ce privește depunerile de polei, acestea vor mai fi posibile, doar izolat”, precizează experții ANM.

Regiunile unde vântul va sufla cu până la 100km/h

În zonele unde se menține Codul Galben de atenționare meteorologică, vântul va sufla cu intensitate de până la 100 de km/h.

„Intensificări ale vântului sunt de așteptat în continuare în zona aflată sub atenționare a meteorologică  de Cod Galben, adică zona Banatului, județele Caraș-Severin și Timiș și unde rafalele vor fi în continuare de 50-70km/h, iar în Banat și în zona înaltă din vestul Carpaților Meridionali chiar, vântul va atinge viteze de 90-100km/h”, a transmis meteorologul ANM.

Cum va fi vremea în Capitală

În Capitală, se anunță o zi cu temperaturi blânde, de până la 12 grade, mai ridicate decât normalul perioadei.

„Temperaturile maxime, care sunt estimate pentru ziua de astăzi, se vor situa în general între -3 și 12 grade în zona Capitalei cel mai mult cer variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, maxim în jurul a 4 grade.

Pe parcursul nopții care urmează, valorile termice vor fi destul de ridicate, cu minime cu mult mai mari față de cele înregistrate în opțile anterioare, pornind de la -4° în depresiunile Carpaților orientali și până la 8° în dealurile de vest”, a mai afirmă expertul.

