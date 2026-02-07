Cal de dar pentru ”Rocket Man”. Motivul pentru care Kim Jong-Un primește zeci de cai de rasă de la prietenul Putin

Doi dintre cei cunoscuți lideri autocrați ai lumii sunt uniți nu doar de o politică execitată cu o mână de fier, ci și de pasiuni comune. Președintele nord-coreean Kim Jong Un, supranumit „Rocket Man” de către Donald Trump, are o relație cordială cu omologul său rus Vladimir Putin, întreținută și de pasiunea pentru cabaline de lux.

În ultimii 6 ani, Rusia a livrat peste 100 de cai de rasă către unități militare de elită ale Coreei de Nord, cai care sunt folosiți în regimentul de cavalerie al lui Kim Jong Un și la paradele militare din Phenian, scrie NK News, citat de The Moscow Times.

Interesul pentru caii din Rusia datează de peste două decenii

Principalul furnizor a fost Tatarstan, republică rusă unde se află una dintre cele mai importante ferme de reproducere de cai. Potrivit Ministerului Agriculturii din Tatarstan, herghelia nr. 57 a livrat în ultimii 7 ani către Coreea de Nord peste 20 de cai din renumita rasă Orlov (Orlovski rîsak). Orlovski rîsak este o rasă rusească creată la sfârșitul secolului al 18-lea de contele Alexei Orlov. Rasa este asociată, în mod tradițional, cu rezistența, viteza, eroismul și aspectul impunător.

Putin i-a oferit cai de elită și tatălui lui Kim Jong-Un

Caii Orlov gri sunt folosiți de regulă de generalii nord-coreeni care deschid somptuoasele parade militare călare. Pentru Phenian, caii nu înseamnă doar un element de butaforie al ceremoniilor militare, ci și un simbol cheie de propagandă. Imaginile cu Kim Jong-un călare pe un cal alb sunt utilizate adesea ca semn al forței, continuității, rezilienței și grandorii militare.

Este important de spus că interesul elitei politico-militare din Coreea de Nord pentru caii din Rusia datează de mai mult timp. Astfel, încă din anul 2003, Vladimir Putin i-a oferit prietenului său Kim Jong-il (tatăl lui Kim Jong-Un,, decedat în 20111) o superbă garnitură de 3 cai din rasa Orlov, Ulterior, Coreea de Nord a început să caute în mod activ contacte cu fermele de reproducere din Rusia.

În anul 2018, diplomații nord-coreeni au reluat contactele cu crescătorii ruși, în căutarea unor superbe animale de rasă pentru conducerea țării, scrie sursa citată. Proprietarul unei ferme de cai, Nikolai Skokov, i-a dăruit chiar personal lui Kim Jong-un, în 2022, un armăsar în vârstă de 4 ani. După acest moment, livrările au devenit regulate și au consolidat prietenia dintre Putin și cel supranumit de Trump Rocket Man. După cum se știe, președintele rus este un mare pasionat de sport și vânătoare, iar pasiunea sa pentru călărie este cunoscută.

Livrările de cai consolidează prietenia dintre cei doi controversați lideri

Până în 2025, numărul total al cailor trimiși de la crescătoriile de elită din Rusia în Coreea de Nord s-a apropiat de 100 de exemplare, potrivit calculelor NK News. În 2019, Rusia a livrat Coreei de Nord 12 cai, cu o valoare totală de peste 75.500 de dolari. În martie 2020 au fost trimiși 30 de cai, în 2022 – încă 30, iar în august 2024 – 24 de cai din rasa Orlov.

În ultimii ani, cooperarea a avut și un caracter instituțional. Astfel, specialiști nord-coreeni în creșterea cailor și reprezentanți ai autorităților comerciale ale Coreei de Nord au vizitat intens Tatarstanul pentru negocieri privind extinderea acestor livrări, foarte prețuite de dictatorul de la Phenian. În plus, crescători ruși, inclusiv din regiunea Moscovei, din Suzdal și din Ținutul Krasnodar, renumite pentru caii lor, au primit autorizații pentru exportul de cai în Coreea de Nord.

