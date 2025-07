Cerurile s-au dezlănțuit ieri, iar în toiul verii caniculare, parcă iarna s-a instalat în Neamț și Suceava după ce a fost emisă o alertă de Cod Roșu de furtuni. Grindina înghețată a căzut și a acoperit acoperișurile locuințelor oamenilor din Vânători-Neam. Imaginile cu pământul albit au fost distribuite de Meteoplus.

Pe 12 iulie 2025, șoferii se întrebau dacă trebuie să-și pregătească cauciucurile de iarnă.

„Culturile au fost distruse de grindină, iar sistemul antigrindină rămâne în continuare nefuncțional”, scrie Meteoplus.



Mihai Huștiu, meteorolog ANM, a declarat, sâmbătă, la Digi 24, că femomenele extreme se vor face resimțite și săptămâna viitoare.

„Săptămâna viitoare, luni mai puțin, dar mai ales marți, miercuri și joi, vremea devine instabilă, instabilă mai ales în jumătatea de nord, la deal și la munte, dar fenomene de instabilitate își vor face apariția, marți, spre seară, și mai ales miercuri, și în partea de sud a țării. Cu alte cuvinte, iarăși avem țara împărțită între caniculă și furtuni, care probabil vor crește în intensitate pe măsură ce temperaturile vor fi tot mai ridicate. Asta înseamnă un potențial tot mai mare de severitate al acestor furtuni de vară”, a mai spus meteorologul.

Fenomenele extreme tind să scadă

Dar intensitate acestor fenomene de INS instabilitate au fost mai reduse. Cât privește evoluția în zilele următoare, ne așteptăm ca un nou val de căldură să să extindă, să cuprindă partea de sud a țării.

De aceea, mâine șase județe din sud vor fi în cod galben privind temperaturile caniculare 35-36° așteptate mâine județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ilfov și inclusiv în Capitală, unde disconfortul termin va fi în creștere.

Iar luni și marți acest val de căldură se intensifică în jumătatea de sud, iar temperaturile ajung la 37, posibil izolat 38° ca aspect, o vreme frumoasă duminică, dar vom vedea că săptămâna viitoare luni mai puțin, dar mai ales marți. Miercuri și joi vremea devine instabilă, instabilă, mai ales în jumătatea de nord, la deal și la munte. Dar fenomene de instabilitate își vor face apariția marți spre seară și mai ales miercuri și în partea de sud a țării.

Cu alte cuvinte, iarăși avem țara împărțită între caniculă și furtuni, care probabil vor crește în intensitate, pe mă, pe măsură ce temperaturile vor fi tot mai ridicate. Asta înseamnă un potențial tot mai mare de severitate al acestor furtuni, avertizează ANM.

O săptămână cu probleme

Cu siguranță săptămâna viitoare va fi una cu multă instabilitate. Aș spune că totuși, că intensitatea fenomenelor de instabilitate este mai redusă față de ce am avut în primele zile ale săptămânii acestei săptămâni, când am văzut temperaturi de 39-40° a ajuns o masă de aer foarte rece, astfel că contrastul termic a fost mare între vestul și partea de sud-est a țării, așa încât a fost ingredientele necesare pentru furtuni de o violență foarte mare.

Am consemnat viteze ale vântului de peste 100-120km/h în partea de vest a țării au fost emise coduri roșii. În acest sens, aș spune că săptămâna viitoare, totuși, nu sunt chiar întrunite toate condițiile pentru fenomene la fel de intense, însă așa cum am văzut, izolat putem să avem și furtuni puternice, așa cum în ultima oră am avut în județul Neamț o avertizare de cod roșu privind grindina de mari dimensiuni și intensificările de vânt asociate cu aceste sisteme noroase convective puternice, precizează meteorologul.

Sursa Foto Ilustrativ: Imagini amator (Facebook) distribuite de Meteoplus

