26 aug. 2025, 20:50, Vremea
Diferențe record de temperaturi în doar câteva zile: de la -2 grade vom ajunge la 40 de grade Celsius!  De mâine, vremea se va încălzi.

Finalul lunii august va fi cu temperaturi caniculare.

„Secerar” cu final canicular

Spre finalul săptămânii vor fi perioade cu instabilitate în vestul țării, a spus Director Meteorologie Aplicată, Florinela Georgescu pentru România TV.

„A fost încă foarte rece această dimineață, cu temperaturi care s-au apropiat de -2 sau -1 grade în partea de est a Transilvaniei. Dar veștile pentru zilele viitoare sunt din ce în ce mai bune. Ne așteptăm ca maximele să depășească 30 de grade în partea de est a țării, în Banat, în Crișana, izolat în Oltenia, plecând de la 22-24 de grade din partea de nord a teritoriului”.

„Luăm în considerare, începând de joi, o încălzire în zonă de câmpie, în extindere și în cele deluroase. Maximele se vor situa între 26 și 35 de grade. Vorbim de un final de lună august cu temperaturi caniculare. Până la finalul lunii va fi de interes că vor fi cele mai ridicate valori – 36 de grade în partea de sud-vest și de est a Olteniei. Vor crește și valorile termice în cursul următoarelor temperaturi, de la 10 la 19 grade, posibil mai scăzute la 4 grade în Depresiunile Transilvaniei. Vorbim și de o probabilitate ca să consemnăm că în regiunile vestice, la finalul săptămânii, să fie instabilitate atmosferică, mai ales în Banat și Crișana, cu cantități de 20-30 de litri/mp”, a spus directoarea ANM, Elena Mateescu.

Vremea în țară: 25 august – 22 septembrie 2025

În săptămâna 25 august – 1 septembrie 2025, temperaturile vor fi peste media normală pentru această săptămână. La nivel local, în sud-estul țării, temperaturile vor fi mai scăzute. În săptămâna 1 septembrie – 8 septembrie, temperaturile vor fi mai ridicate decât media normală. Sunt prognozate precipitații, dar cu cantități de apă ușor deficitare în regiunile sud-vestice.

În săptămâna 8 septembrie-15 septembrie 2025, vremea va fi călduroasă la nivelul întregii țări, cu regim pluviometric deficitar în toate regiunile. Și săptămâna 15 septembrie -22 septembrie 2025 va fi călduroasă. Valorile termice se vor situa ușor peste cele specifice perioadei, mai ales în sud-vestul României.  Vor fi și precipitații cu cantități normale de apă acumulată, specifice perioadei, transmite ANM în prognoza meteo pentru perioada 25 august – 22 septembrie 2022.

Sursa Foto: Envato

Sursa Video: România TV

