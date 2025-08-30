Prima pagină » Vremea » Meteorologii spun că toamna începe cu temperaturi mai mari decât ar fi normal. Temperaturi de peste 30 de grade în septembrie

30 aug. 2025, 21:06, Vremea
Meteorologii au emis o alertă de ploi la noapte și pentru ziua de mâine. Pe de altă parte, ANM prognozează că toamna va debuta cu temperaturi mai mari decât ar fi normal. Sunt anunțate zile cu 32 de grade Celsius în septembrie.

Elena Mateescu, directoarea ANM,  a declarat pentru Digi24:

„Încheiem vara în aceeași notă care a caracterizat întreg anotimpul, cu perioade mai calde, întrerupte de perioade de instabilitate. Toamna va debuta cu temperaturi mai ridicate, chiar de luni, 1 septembrie, fenomenele vor fi în ameliorare în vederea instabilității atmosferice, astfel încât temperatura la scara întregii țări să fie între 25 și 32 de grade Celsius. Iată peste 25 de grade, maxima unei zile de vară. Iată, prima lună de toamnă arată că probabilitatea ca prima decadă să fie foarte caldă”.

Sursa Foto: Shutterstock

Sursa Video: Digi24

