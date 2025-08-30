Prima pagină » Actualitate » Cod galben de FURTUNI și vijelii puternice în mai multe județe. ANM a anunțat zonele cu vreme severă

Cod galben de FURTUNI și vijelii puternice în mai multe județe. ANM a anunțat zonele cu vreme severă

30 aug. 2025, 12:22, Actualitate
Cod galben de FURTUNI și vijelii puternice în mai multe județe. ANM a anunțat zonele cu vreme severă
FOTO - Caracter ilustrativ

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, două avertizări cod galben de furtuni și vijelii, valabile în acest sfârșit de săptămână în mai multe județe. În paralel, intră în vigoare și o atenționare cod galben de caniculă.

Cod galben de caniculă

Interval de valabilitate: 30 august, interval orar 12 – 21
Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic

Sâmbătă (30 august) în jumătatea de sud a Olteniei, Munteniei și a Dobrogei continentale, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 35…37 de grade.

Cod galben de furtuni

Interval de valabilitate: 30 august, ora 23 – 31 august, ora 10
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică

În Banat, Oltenia și sud-vestul Transilvaniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50…70 km/h) și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.

Cod galben de furtuni – duminică

Interval de valabilitate: 31 august, ora 10 – 31 august, ora 21
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică

În Transilvania, sudul Banatului, nordul Olteniei și al Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50…70 km/h) și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și pe arii restrânse de peste 50 l/mp.

Perioade cu instabilitate atmosferică accentuată vor fi pe arii restrânse și în restul țării.

