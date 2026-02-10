Nici n-a venit bine iarna, că și pleacă. Când vor fi temperaturi de primăvară, de peste 10 grade. Prognoză de ultimă oră

Nici n-a venit bine iarnă că și pleacă. Când vin temperaturi de primăvară de peste 10 grade. Iată prognoza de ultimă oră. Temperaturile vor crește, după ce am avut valori termice foarte scăzute în România.

În Banat, la începutul intervalului, media maximelor termice se va situa în jurul a 9 grade, apoi va scădea brusc până spre 2 grade. Apoi, se observă o creștere a mediei temperaturilor diurne până la valoarea de 13 grade, în 12 februarie. După aceasta, din data de 15 februarie se remarcă o altă scădere a temperaturilor maxime, când mediat se vor înregistra 6 grade, apoi va crește treptat până spre finalul intervalului, până la 10 grade. Va urma o altă răcire până în data de 17 februarie, apoi media temperaturilor minime va crește, din nou, până la 0 grade, în perioada 19-22 februarie. Temporar vor fi precipitații în aceste două săptămâni, cu cele mai mari cantități în zilele de 13 și 15 februarie.

În Crișana, în prima săptămână se pot identifica variații semnificative ale mediei maximelor termice, între 4 grade, în data de 10 februarie și până la 14 grade, în 12 februarie. Apoi, în a doua parte a intervalului de anticipație se remarcă o creștere a temperaturilor maxime, pornind de la o medie de 4 grade (16 februarie) și atingând 8 grade, în ultimele patru zile.

În ceea ce privește media temperaturilor nocturne, aceasta va fi în scădere până spre 0 grade, în 10 și 11 februarie, apoi va crește și va atinge valoarea de 4 grade, în următoarele două zile. După aceasta, urmează o altă scădere și, mediat, se vor înregistra -3 grade, în 17 februarie. Spre finalul intervalul se va atinge o medie a minimelor termice de 0 grade. Probabilitatea de precipitații va fi ridicată în toată perioada analizată, cu cele mai mari cantități în data de 13 februarie, anunță ANM.

În Transilvania, În primele patru zile se poate remarca o creștere a temperaturilor diurne, iar acestora va atinge 12 grade, în data de 12 februarie. Apoi, se observă o scădere a acestei medii până la o valoare de 3 grade, în ziua de 16 februarie. Până spre sfârșitul intervalului de anticipație (19-22 februarie), media maximelor termice va fi, din nou, în creștere și se vor înregistra 6 grade. Aici, în următoarele zile se întrevede o nouă răcire a vremii, astfel că media minimelor termice va scădea până în jurul a -5 grade, în 17 februarie. În continuare nu vor fi variații importante, iar la finalul intervalului se vor atinge -2 grade. Temporar vor fi precipitații, posibil mai însemnate cantitativ în data de 13 februarie.

În Maramureș se poate observa o creștere a temperaturilor, până spre 12 grade, în zilele de 12 și 13 februarie. Ulterior, media temperaturilor maxime va scădea și va fi de aproximativ 4 grade, în 16 și 17 februarie, iar după această perioadă nu vor mai fi variații semnificative. După aceasta, se remarcă o nouă răcire a vremii se întrevede la începutul celei de-a doua săptămâni, astfel că media temperaturilor minime va fi cuprinsă între -3 și -1 grad.

În Moldova, vremea va fi deosebit de rece la începutul intervalului, cu maxime negative și minime ce vor coborî sub pragul gerului în cea mai mare parte a regiunii. Apoi, se va încălzi treptat, astfel încât, în data de 12 februarie va fi mai cald decât în mod normal, în special în jumătatea sudică, iar mediat regional maximele vor fi de 8…10 grade. Până în 17 februarie se va răci din nou, spre medii de 0…2 grade, apoi iar se va încălzi, până în jurul mediei de 6 grade.

În Dobrogea, în prima zi din interval vremea va fi mai rece decât în mod caracteristic datei, cu maxime în jurul a 0 grade și minime de -4 grade, valori obținute prin mediere regională, dar se va încălzi treptat până în 12, 13 februarie când media maximelor se va situa între 10 și 14 grade.

În Muntenia, vremea se anunță schimbătoare din punct de vedere termic, cu alternanțe semnificative de la o zi la cealaltă. Până în data de 12 februarie temoeraturile vor crește treptat și vor ajunge la 10…14 grade ziua și 2…4 grade noaptea, în valori mediate. Apoi, pe intervalul 14 – 16 februarie se va răci din nou, spre medii diurne de 2…4 grade și nocturne de -4….0 grade și ulterior va fi un proces de încălzire ce va conduce la valori în jurul a 10 grade mediat regional la maxime și spre 0 grade la minime.

În Oltenia, vremea va fi rece în primele două zile din interval în cea mai mare parte a regiunii, dar se va încălzi treptat, astfel că mediile maximelor vor porni de la -2…2 grade, iar ale minimelor de la -4…-2 grade și vor ajunge la 10…14 grade ziua și 0…2 grade noaptea, în data de 14 februarie.

La munte, regimul termic va avea alternanțe, de la rece în primele zile și chiar ger în zonele înalte, spre valori mai ridicate decât în mod caracteristic perioadei, cu valori în general pozitive ziua.

