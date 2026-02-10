Pe ce dată vine primăvara și câte zile mai ninge până atunci, în funcție de orașul în care locuiești. Tabel complet pentru România

Meteorologii au emis prognoza pentru această primăvară și, potrivit tabelului care poate fi privit mai jos, în articol, sezonul renașterii naturii vine cu temperaturi de peste 15 grade Celsius în perioade diferite în orașele din România. Până atunci, însă, vor mai fi zile în care se vor înregistra episoade de ninsori și valori termice scăzute.

Gândul.ro a întocmit un tabel (vezi mai jos) cu 25 cele mai mari orașe din România, în ordine alfabetică. În dreptul fiecărui oraș au fost trecute două aspecte importante, și anume data la care vine primăvara și câte zile cu ninsori se vor mai înregistra în zona respectivă, până atunci. Data venirii primăverii depinde de condițiile meteorologice. Practic, atunci când nu se vor mai înregistra precipitații sub formă de ninsoare și când temperaturile vor fi mai mari de 15 grade Celsius.

Pe ce dată vine primăvara în România

În Arad, de exemplu, vor mai fi 5 zile în care se vor mai înregistra precipitații sub formă de ninsoare. Primăvara vine din 2 aprilie 2026.

În Bacău vor mai fi 9 zile de ninsoare, până la sosirea primăverii. Vremea se va schimba din 10 aprilie 2026.

În Baia Mare vor mai fi 10 zile de ninsoare. Primăvara vine din 12 aprilie 2026.

În Botoșani vor mai fi 11 zile de ninsoare. Vremea se încălzește din 14 aprilie 2026.

În Brăila vor mai fi 6 zile de ninsoare. Primăvara vine din 5 aprilie 2026.

În Brașov vor mai fi 18 zile de ninsoare. Primăvara vine în orașul montan abia din 25 aprilie 2026.

În București se vor mai înregistra 7 zile cu ninsori. Primăvara vine de la 1 aprilie 2026.

În Buzău, ninsorile își mai fac apariția în 8 zile. Primăvara vine din 4 aprilie 2026.

În Cluj-Napoca, primăvara vine pe 15 aprilie 2026. Vor mai fi 12 zile cu ninsori.

În Constanța vor mai fi 3 zile de ninsori/lapoviță. Primăvara vine din 8 aprilie 2026.

În Craiova, primăvara vine din 28 martie 2026. Vor mai fi 5 zile cu ninsori.

De altfel, se vor mai înregistra 3 zile cu ninsori în Drobeta-Turnu Severin. Primăvara vine din 25 martie 2026.

Când se încălzește vremea și dispar ninsorile

În Galați, primăvara vine din 6 aprilie 2026. Vor mai fi 7 zile cu precipitații sub formă de ninsoare.

Primăvara vine pe 12 aprilie 2026 la Iași. Mai sunt 10 zile cu ninsori până atunci.

În Oradea vor mai fi 6 zile cu zăpadă, iar primăvara vine din 4 aprilie 2026.

În Piatra Neamț se vor mai înregistra 13 zile cu ninsori, până la sosirea primăverii. Vremea se schimbă din 15 aprilie 2026.

În Pitești vor mai fi 8 zile cu ninsori. Primăvara vine din 5 aprilie 2026.

În Ploiești vor mai fi 7 zile cu ninsori. Primăvara vine din 3 aprilie 2026.

În Râmnicu Vâlcea vor mai fi 8 zile cu ninsori, iar primăvara vine din 4 aprilie 2026.

În Satu Mare vor mai fi 8 zile cu ninsori, iar primăvara vine din 8 aprilie 2026.

În Sibiu vor mai fi 11 zile cu ninsori, iar primăvara vine din 18 aprilie 2026.

În Suceava, primăvara vine pe 18 aprilie 2026. Vor mai urma 14 zile cu ninsori.

În Târgu Jiu va mai ninge 7 zile. Primăvara vine din 2 aprilie 2026.

În Târgu Mureș vor mai fi precipitații sub formă de ninsoare timp de 11 zile. Oficial, primăvara vine din 14 aprilie 2026.

În Timișoara, pe 30 martie 2026 se va încălzi vremea. Până atunci, în schimb, vor mai fi 4 zile cu ninsori.

Autorul recomandă: