Prima pagină » Vremea » Pe ce dată vine primăvara și câte zile mai ninge până atunci, în funcție de orașul în care locuiești. Tabel complet pentru România

Pe ce dată vine primăvara și câte zile mai ninge până atunci, în funcție de orașul în care locuiești. Tabel complet pentru România

10 feb. 2026, 07:34, Vremea
Pe ce dată vine primăvara și câte zile mai ninge până atunci, în funcție de orașul în care locuiești. Tabel complet pentru România

Meteorologii au emis prognoza pentru această primăvară și, potrivit tabelului care poate fi privit mai jos, în articol, sezonul renașterii naturii vine cu temperaturi de peste 15 grade Celsius în perioade diferite în orașele din România. Până atunci, însă, vor mai fi zile în care se vor înregistra episoade de ninsori și valori termice scăzute.

Gândul.ro a întocmit un tabel (vezi mai jos) cu 25 cele mai mari orașe din România, în ordine alfabetică. În dreptul fiecărui oraș au fost trecute două aspecte importante, și anume data la care vine primăvara și câte zile cu ninsori se vor mai înregistra în zona respectivă, până atunci. Data venirii primăverii depinde de condițiile meteorologice. Practic, atunci când nu se vor mai înregistra precipitații sub formă de ninsoare și când temperaturile vor fi mai mari de 15 grade Celsius.

Pe ce dată vine primăvara în România

În Arad, de exemplu, vor mai fi 5 zile în care se vor mai înregistra precipitații sub formă de ninsoare. Primăvara vine din 2 aprilie 2026.

În Bacău vor mai fi 9 zile de ninsoare, până la sosirea primăverii. Vremea se va schimba din 10 aprilie 2026.

În Baia Mare vor mai fi 10 zile de ninsoare. Primăvara vine din 12 aprilie 2026.

În Botoșani vor mai fi 11 zile de ninsoare. Vremea se încălzește din 14 aprilie 2026.

În Brăila vor mai fi 6 zile de ninsoare. Primăvara vine din 5 aprilie 2026.

În Brașov vor mai fi 18 zile de ninsoare. Primăvara vine în orașul montan abia din 25 aprilie 2026.

În București se vor mai înregistra 7 zile cu ninsori. Primăvara vine de la 1 aprilie 2026.

În Buzău, ninsorile își mai fac apariția în 8 zile. Primăvara vine din 4 aprilie 2026.

În Cluj-Napoca, primăvara vine pe 15 aprilie 2026. Vor mai fi 12 zile cu ninsori.

În Constanța vor mai fi 3 zile de ninsori/lapoviță. Primăvara vine din 8 aprilie 2026.

În Craiova, primăvara vine din 28 martie 2026. Vor mai fi 5 zile cu ninsori.

De altfel, se vor mai înregistra 3 zile cu ninsori în Drobeta-Turnu Severin. Primăvara vine din 25 martie 2026.

Pe ce dată vine primăvara și câte zile mai ninge până atunci, în funcție de orașul în care locuiești. Tabel complet pentru România

România: pe ce dată vine primăvara și câte zile mai ninge până atunci, în funcție de orașul în care locuiești

Când se încălzește vremea și dispar ninsorile

În Galați, primăvara vine din 6 aprilie 2026. Vor mai fi 7 zile cu precipitații sub formă de ninsoare.

Primăvara vine pe 12 aprilie 2026 la Iași. Mai sunt 10 zile cu ninsori până atunci.

În Oradea vor mai fi 6 zile cu zăpadă, iar primăvara vine din 4 aprilie 2026.

În Piatra Neamț se vor mai înregistra 13 zile cu ninsori, până la sosirea primăverii. Vremea se schimbă din 15 aprilie 2026.

În Pitești vor mai fi 8 zile cu ninsori. Primăvara vine din 5 aprilie 2026.

În Ploiești vor mai fi 7 zile cu ninsori. Primăvara vine din 3 aprilie 2026.

În Râmnicu Vâlcea vor mai fi 8 zile cu ninsori, iar primăvara vine din 4 aprilie 2026.

În Satu Mare vor mai fi 8 zile cu ninsori, iar primăvara vine din 8 aprilie 2026.

În Sibiu vor mai fi 11 zile cu ninsori, iar primăvara vine din 18 aprilie 2026.

În Suceava, primăvara vine pe 18 aprilie 2026. Vor mai urma 14 zile cu ninsori.

În Târgu Jiu va mai ninge 7 zile. Primăvara vine din 2 aprilie 2026.

În Târgu Mureș vor mai fi precipitații sub formă de ninsoare timp de 11 zile. Oficial, primăvara vine din 14 aprilie 2026.

În Timișoara, pe 30 martie 2026 se va încălzi vremea. Până atunci, în schimb, vor mai fi 4 zile cu ninsori.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

METEO Valul de aer polar aduce iarna înapoi în România. Unde vor fi temperaturi și de -15 grade Celsius
13:08
Valul de aer polar aduce iarna înapoi în România. Unde vor fi temperaturi și de -15 grade Celsius
Gândul de Vreme Când scăpăm de ger, viscol și polei? Meteorologii ANM au schimbat prognoza
11:42
Când scăpăm de ger, viscol și polei? Meteorologii ANM au schimbat prognoza
ALERTĂ Temperaturi de -15°C, ninsori, polei și ger polar în România, în următoarele 48 de ore. Prognoza detaliată a meteorologilor ANM
11:29, 08 Feb 2026
Temperaturi de -15°C, ninsori, polei și ger polar în România, în următoarele 48 de ore. Prognoza detaliată a meteorologilor ANM
METEO Prima zi cu temperaturi +20 grade în București. Meteorologii Accuweather anunță când vine primăvara anul acesta, de fapt
00:01, 08 Feb 2026
Prima zi cu temperaturi +20 grade în București. Meteorologii Accuweather anunță când vine primăvara anul acesta, de fapt
METEO Ce se întâmplă cu vortexul polar din 15 februarie 2026, după un episod de încălzire stratosferică. Ce zone vor fi afectate
15:31, 07 Feb 2026
Ce se întâmplă cu vortexul polar din 15 februarie 2026, după un episod de încălzire stratosferică. Ce zone vor fi afectate
METEO Februarie de coșmar în România. Viscole și troiene de 5 metri în anii istorici
10:14, 07 Feb 2026
Februarie de coșmar în România. Viscole și troiene de 5 metri în anii istorici
Mediafax
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
Digi24
A fost Jeffrey Epstein agent Mossad? Noile documente publicate de SUA adâncesc misterul: „Oricine poate fi spion”
Cancan.ro
Fosta iubită a lui Kreiner, mesaj șocant după ce a pus mâna pe averea milionarului: 'Este diabolică'
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Adevarul
„Cred că un soldat ar spune mulțumesc”. Un vlogger rus prezintă rația individuală de hrană din Armata Română
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Asteroidul 2024 YR4 ar putea lovi Luna în 2032, potrivit unui studiu care se bazează pe 10.000 de simulări. Consecințele pentru Pământ
Cancan.ro
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în București
Ce se întâmplă doctore
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare ședință foto
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Dacia renunță la motoarele pe GPL. De când intră în vigoare decizia și cu ce vor fi ele înlocuite
Descopera.ro
Care este diferența dintre alcool și etanol?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Descopera.ro
Un studiu arată că bărbații dezvoltă boli de inimă cu 10 ani mai devreme decât femeile
TEHNOLOGIE Ai abonament TV de la Digi RCS-RDS România? Produsul oferit gratuit acum, în februarie 2026
07:56
Ai abonament TV de la Digi RCS-RDS România? Produsul oferit gratuit acum, în februarie 2026
ACUZAȚII Trump amenință că va bloca deschiderea podului dintre SUA și Canada: „Nu voi permite asta până când SUA nu vor fi despăgubite integral”
07:46
Trump amenință că va bloca deschiderea podului dintre SUA și Canada: „Nu voi permite asta până când SUA nu vor fi despăgubite integral”
VIDEO Nou atac american în Pacific asupra unui vas care ar fi implicat în traficul de droguri. Doi morți, anunță armata SUA
07:26
Nou atac american în Pacific asupra unui vas care ar fi implicat în traficul de droguri. Doi morți, anunță armata SUA
LIVE UPDATE Război în Orientul Mijlociu, ziua 857. UE și 8 state musulmane condamnă decizia Israelului privind extinderea controlului asupra Cisiordaniei
07:26
Război în Orientul Mijlociu, ziua 857. UE și 8 state musulmane condamnă decizia Israelului privind extinderea controlului asupra Cisiordaniei
PACE ÎN UCRAINA Ursula von der Leyen și Emmanuel Macron insistă cu lansarea unei inițiative de la Bruxelles pentru dialogul cu Putin
07:19
Ursula von der Leyen și Emmanuel Macron insistă cu lansarea unei inițiative de la Bruxelles pentru dialogul cu Putin
ACTUALITATE 10 Februarie, calendarul zilei: Actorul Robert Wagner împlinește 96 de ani. Victor Rebengiuc împlinește 93 de ani. Chloë Grace Moretz face 29
07:15
10 Februarie, calendarul zilei: Actorul Robert Wagner împlinește 96 de ani. Victor Rebengiuc împlinește 93 de ani. Chloë Grace Moretz face 29

Cele mai noi

Trimite acest link pe