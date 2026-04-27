Prognoza 1 Mai | Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninsori și viscol în România, de 1 Mai.

Meteorologii Accuweather au modificat prognoza

În orașele aflate la altitudini mari, iarna încă își face simțită prezența, avertizează meteorologii Accuweather.

Astfel, o să ningă în luna mai, chiar și pe 1 Mai, zi liberă pentru români.

Pentru cei care visau să aibă vreme bună la Predeal, de exemplu, veștile meteo nu sunt tocmai bune.

Va ninge în zilele de 30 aprilie, 1, 2, 3, 4, 5 mai și vor fi și câteva zile cu ploi în orașul frecventat de numeroși turiști.

O istorie de 64 de ani

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

AccuWeather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „AccuWeather” în 1971.

AccuWeather are sediul în Ferguson Township, chiar în afara State College, Pennsylvania, cu birouri la 80 Pine Street din districtul financiar din Manhattan, pe lângă Wichita, Kansas și Oklahoma City, Oklahoma. La nivel internațional, AccuWeather are birouri în Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai.

Sursa foto: Accuweather

Autorul recomandă: