Prima pagină » Vremea » Meteorologii Accuweather anunță 8 zile consecutive de ninsori în România. Care sunt orașele afectate

Meteorologii Accuweather anunță 8 zile consecutive de ninsori în România. Care sunt orașele afectate

Meteorologii Accuweather anunță 8 zile consecutive de ninsori în România. Care sunt orașele afectate

Meteorologii Accuweather anunță 8 zile consecutive de ninsori în România. Care sunt orașele afectate.

Meteorologii Accuweather anunță 8 zile consecutive de ninsori în România

Potrivit Accuweather, localitățile afectate vor fi cele din zonele montane, începând din 21 aprilie.

De exemplu, la Predeal, temperaturile în această săptămână nu vor depăși 7 grade, iar minimele vor ajunge chiar și la minus 3 grade.

Va ninge la Predeal în zilele de 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 și 28 aprilie.

De asemenea, în 29 aprilie și în 2 mai va ploua, deși temperaturile vor urca ușor la 9 grade.

La Brașov, va ninge în ziua de 22 aprilie, iar temperaturile nu vor trece de 8 grade.

Capitala va fi însorită

Nu același lucru putem spune despre București, unde temperaturile vor ajunge chiar și la 21 de grade, în 26 aprilie.

Soare cât cuprinde, un semn că vine vara. Va ploua doar în ziua de 29 aprilie, dar temperaturile vor fi de 15 grade.

O istorie de 64 de ani

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

AccuWeather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „AccuWeather” în 1971.

AccuWeather are sediul în Ferguson Township, chiar în afara State College, Pennsylvania, cu birouri la 80 Pine Street din districtul financiar din Manhattan, pe lângă Wichita, Kansas și Oklahoma City, Oklahoma. La nivel internațional, AccuWeather are birouri în Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai.

Sursa foto: Accuweather

