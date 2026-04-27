Trump susține că are „discuții bune” atât cu Putin, cât și cu Zelenski, dar vede un obstacol uriaș în calea păcii: „Ura dintre ei este ridicolă”

Mihai Tănase
Vladimir Putin, Volodimir Zelenski și Donald Trump

Președintele Donald Trump susține că are „discuții bune” atât cu Vladimir Putin, cât și cu Volodimir Zelenski, în încercarea de a readuce pe agendă negocierile de pace între Rusia și Ucraina. Liderul de la Casa Albă avertizează însă că ostilitatea profundă dintre cei doi rămâne principalul blocaj.

Într-un nou semnal că încearcă să repornească dialogul pentru încheierea războiului din Ucraina, președintele Donald Trump a declarat că menține contacte directe atât cu Vladimir Putin, cât și cu Volodimir Zelenski, afirmând că discuțiile cu ambii lideri sunt „constructive”.

„Lucrăm la situația Rusiei, Rusia și Ucraina, și sperăm că vom ajunge la un rezultat”, a declarat președintele Donald Trump, potrivit Reuters.com.

Liderul de la Casa Albă a evitat să spună când a avut ultima conversație cu Vladimir Putin, dar a precizat că dialogul cu Moscova și Kievul continuă la nivel înalt.

„Am discuții cu el și am discuții și cu președintele Zelenski, discuții bune”, a spus președintele Donald Trump.

Trump: Ostilitatea personală dintre Putin și Zelenski blochează pacea

Donald Trump a revenit asupra unei idei exprimate și în trecut – aceea că relația personală dintre liderul rus și cel ucrainean este marcată de o ostilitate profundă, care complică orice tentativă reală de compromis diplomatic.

„Ura dintre președintele Putin și președintele Zelenski este ridicolă. Este o nebunie. Iar ura este un lucru rău când încerci să rezolvi ceva, dar se va întâmpla”, a declarat liderul de la Casa Albă.

Dincolo de interesele geopolitice și militare, neîncrederea totală dintre Moscova și Kiev a devenit o barieră uriașă în calea oricărei formule de pace. Însă, după luni în care negocierile oficiale au rămas înghețate, pe fondul concentrării Washingtonului asupra crizei din Orientul Mijlociu, au reapărut primele semne de flexibilitate diplomatică.

Volodimir Zelenski a transmis recent că este dispus să se întâlnească direct cu Vladimir Putin în Azerbaidjan, într-un posibil nou cadru de dialog.

„Este vital pentru Ucraina ca Rusia să găsească forța de a pune capăt acestui război nedrept”, a declarat Volodimir Zelenski.

