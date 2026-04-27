Reacția lui Trump după acuzațiile atacatorului din scrisoarea manifest: „Nu sunt un violator. N-am violat pe nimeni”

În prima reacție după tentativa de asasinat de la dineul Corespondenților, președintele Donald Trump a respins categoric acuzațiile grave formulate de atacator în mesajul manifest în care Cole Allen își motiva atacul.

Donald Trump a oferit primele explicații publice după atacul armat care a zguduit Washingtonul, într-un interviu difuzat de emisiunea „60 Minutes”, unde a fost confruntat cu mesajul atribuit suspectului care a deschis focul în timpul dineului Corespondenților Casei Albe.

În dialogul cu jurnalista Norah O’Donnell, discuția s-a concentrat asupra textului lăsat de atacator, în care acesta își justifica gestul printr-o serie de acuzații grave și invoca motive politice și personale, dar și atacuri și jigniri la adresa jurnalistei care i-a adresat aceste întrebări.

„Acest așa-zis manifest este un lucru uluitor de citit, domnule președinte. Pare să facă referire la un motiv în el. El scrie această citare: „Oficialii administrației, ei sunt ținte.” Și a mai scris și asta: „Nu mai sunt dispus să permit unui pedofil, violator și trădător să-și acopere mâinile cu crimele sale.” Care este reacția dumneavoastră la asta?”, întreabă jurnalista.

Confruntat cu aceste afirmații, Donald Trump a avut un răspuns direct și categoric.

„Ei bine, așteptam să-mi citiți asta pentru că știam că o veți face, pentru că sunteți niște oameni oribili. Oameni oribili. Da, el a scris asta. Eu nu sunt un violator. Nu am violat pe nimeni. Nu sunt un pedofil.”, a spus Trump.

Liderul de la Casa Albă a respins și restul acuzațiilor formulate în mesajul atribuit atacatorului, susținând că acestea provin de la „o persoană bolnavă” și afirmând că acuzații similare din trecut au fost, în opinia sa, infirmate.

Trump a sugerat că episodul este și rezultatul unei atmosfere politice tot mai agresive, în care retorica dură și polarizarea profundă alimentează extremismul.

„Scuzați-mă. Nu sunt un pedofil. Ați citit prostiile alea de la un om bolnav. Am fost asociat cu chestii care nu au nimic de-a face cu mine. Am fost total exonerat. Prietenii voștri de pe cealaltă parte a baricadei sunt cei care au fost implicați în, să zicem, Epstein sau alte lucruri. Dar mi-am spus în sinea mea, știți, o să dau acest interviu și probabil că… Am citit manifestul. Știți, e un om bolnav. Dar… Ar trebui să vă fie rușine că citiți asta, pentru că eu nu sunt niciunul dintre acele lucruri. Sunteți o rușine. Dar haideți, să terminăm interviul. Sunteți de rușire.”, a spus Trump.

Mesajul manifest al atacatorului

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, Cole Allen ar fi transmis înainte de atac un mesaj familiei sale, în care făcea referire la oficiali ai administrației americane și invoca motive ideologice pentru acțiunea sa.

Mai jos redăm integral scrisoarea atacatorului

„Salutare tuturor! Așadar, s-ar putea să fi surprins multă lume astăzi. Permiteți-mi să încep prin a-mi cere scuze tuturor celor cărora le-am abuzat încrederea. Îmi cer scuze părinților mei pentru că am spus că am un interviu fără a specifica faptul că era pentru „Most Wanted” (Cei mai căutați). Îmi cer scuze colegilor și studenților mei pentru că am spus că am o urgență personală (până când va citi cineva asta, probabil că VOI avea nevoie de spitalizare, dar greu se poate spune că nu este o stare autoindusă). Îmi cer scuze tuturor oamenilor lângă care am călătorit, tuturor lucrătorilor care mi-au manipulat bagajele și tuturor celorlalte persoane care nu au fost ținte, de la hotel, pe care i-am pus în pericol pur și simplu prin prezența mea în apropiere. Îmi cer scuze tuturor celor care au fost abuzați și/sau uciși înainte de aceasta, tuturor celor care au suferit înainte ca eu să pot încerca acest lucru, tuturor celor care ar putea suferi în continuare după aceea, indiferent de succesul sau eșecul meu. Nu mă aștept la iertare, dar dacă aș fi văzut orice altă cale de a ajunge atât de aproape, aș fi ales-o. Din nou, sincerele mele scuze.

Nu sunt dispus să permit unui pedofil, violator și trădător să îmi mânjească mâinile cu crimele lui

Referitor la motivul pentru care am făcut toate astea: Sunt cetățean al Statelor Unite ale Americii. Ceea ce fac reprezentanții mei se răsfrânge asupra mea. Și nu mai sunt dispus să permit unui pedofil, violator și trădător să îmi mânjească mâinile cu crimele lui. Ei bine, ca să fiu complet sincer, nu mai eram dispus de mult timp, dar aceasta este prima ocazie reală pe care am avut-o să fac ceva în privința asta. În timp ce discut despre asta, voi trece în revistă și regulile mele de angajament așteptate (probabil într-un format groaznic, dar nu sunt militar, deci asta e.). Oficialii administrației (fără a-l include pe dl. Patel): aceștia sunt ținte, prioritizați de la cel mai înalt rang la cel mai mic. Secret Service: aceștia sunt ținte doar dacă este necesar, și urmează să fie incapacitați prin metode non-letale dacă este posibil (adică, sper că poartă vestă antiglonț, deoarece loviturile în plin cu alice de shotgun îi distrug pe cei care nu poartă).

Securitatea hotelului: nu sunt ținte sub nicio formă (adică decât dacă trag în mine). Poliția Capitoliului: la fel ca Securitatea hotelului. Garda Națională: la fel ca Securitatea hotelului. Angajații hotelului: nu sunt deloc ținte. Oaspeții: nu sunt deloc ținte. Pentru a minimiza victimele, voi folosi, de asemenea, muniție de tip „buckshot” (alice mari) în loc de „slugs” (proiectil unic) (penetrare mai mică prin pereți). Aș trece totuși prin aproape oricine de aici pentru a ajunge la ținte dacă ar fi absolut necesar (pe baza faptului că majoritatea oamenilor au ales să participe la un discurs al unui pedofil, violator și trădător, și sunt astfel complici), dar sper din tot sufletul să nu se ajungă la asta”, se arată în scrisoarea manifest.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească în ce măsură acel mesaj reflectă motivația reală a atacului și dacă există elemente suplimentare care ar putea explica gestul violent.

Sursa video – X/@sentdefender

