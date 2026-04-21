Ninsori în toiul primăverii. Ninge ca-n povești în România, azi, 21 aprilie 2026

Deși ne aflăm în toiul primăverii, condițiile meteorologice specifice iernii nu au contenit să se risipească. În anumite zone din România, ninge ca-n povești, azi, 21 aprilie 2026. Specialiștii în meteorologie au emis un cod galben de ninsori la altitudini de peste 1400 de metri.

Ne apropiem cu pași repezi către finalul lunii aprilie 2026, iar în anumite zone din țară continuă să ningă, iar gradele din termometre să se mențină scăzute. Marți, 21 aprilie 2026, precipitațiile sub formă de ninsoare continuă să fie prezente în zone precum Maramureș (Cavnic), Suceava (în apropiere de Vatra Dornei), Prahova (Cheia), precum și în județul Buzău (Chiojdu).

ANM anunță ninsori la munte

Meteorologii au actualizat prognoza meteo și anunță că astfel de condiții meteorologice vor fi prezente până pe 23 aprilie 2026, la ora 10:00. Codul galben este valabil în intervalul 20 aprilie, ora 21 – 22 aprilie, ora 21. Vor fi prezente ninsori însemnate cantitativ și strat de zăpadă la munte, la altitudini în general de peste 1400 de metri.

„Începând din seara zilei de luni, în Carpații Orientali, iar marți și miercuri în toată zona de munte, în general la altitudini de peste 1400 m, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare. Ninsorile vor fi local însemnate cantitativ (10…25 l/mp) și se va depune strat de zăpadă de 10…15 cm, iar în Carpații Meridionali de peste 20…25 cm”, anunță ANM.

Cum va fi vremea în următoarele ore

De asemenea, este în vigoare o informare meteorologică pentru intervalul 20 aprilie, ora 10:00 – 23 aprilie, ora 10:00. Sunt vizate ploi moderate cantitativ, precipitații mixte în zona de munte, predominant ninsori la altitudini de peste 1400 de metri, intensificări ale vântului, răcire accentuată, brumă.

„În intervalul menționat, vor fi perioade în care va ploua, pe parcursul zilei de luni și în noaptea de luni spre marți îndeosebi în Maramureș, nordul Crișanei, Transilvania și Moldova, marți și miercuri pe arii relativ extinse în regiunile sudice și centrale și local în rest. Vor fi mai ales averse, pe arii restrânse însoțite de descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…20 l/mp și pe arii restrânse de peste 25…35 l/mp. Izolat va cădea grindină.

La munte, dar trecător și în dealurile subcarpatice ale Moldovei și în estul și sud-estul Transilvaniei vor fi precipitații mixte (averse de ploaie, lapoviță, măzăriche și ninsoare), iar la altitudini în general de peste 1400 m, treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă.

Temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 40…55 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de peste 60…80 km/h.

Marți și miercuri vremea va deveni rece pentru această dată, astfel în timpul nopților, pe alocuri se va produce brumă, îndeosebi în jumătatea de nord a teritoriului și în depresiuni”, anunță ANM.

Sursă foto & video: Meteoplus / Facebook; ANM