Vremea de duminică este perfectă pentru plimbări, pentru picnic sau sport în aer liber, pentru că temperaturile sunt în creștere în aproape toată țara. Meteorologul de serviciu al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) ne-a spus unde vor fi 24 de grade azi în România.

„Vremea va fi frumoasă în mare parte din țară, vreme însorită. Așteptăm și câteva ploi slabe, izolat, pe la munte, prin partea de est și sud a țării, dar ceva trecător, după-amiază, nimic semnificativ”, a declarat pentru Gândul meteorologul de serviciu al ANM.

Potrivit sursei citate, temperaturile de duminică sunt într-o creștere ușoară față de sâmbătă.

Câte grade sunt în București, duminică

Maximele vor fi de pe la 14 grade în vestul Transilvaniei și 24 de grade în vestul Olteniei și sudul Banatului.

„În București vor fi 20- 21 de grade la amiază. În Capitală ar putea să mai apară nori, dar e puțin probabil să mai apară reprize de ploaie”, mai spune meteorologul de serviciu.