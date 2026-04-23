Se schimbă radical vremea și revin iernile de altădată? Ce spune climatologul Lucian Sfîcă despre modificările climatice

Climatologul Lucian Sfîcă a vorbit pentru Ziarul de Iași despre modificările climatice. Mulți se întreabă dacă se schimbă radical vremea și revin iernile de altădată. La toate acestea, dar și multe altele a răspuns expertul în prognoze meteo.

Lucian Sfîcă este conf. univ. dr. la Facultatea de Geografie și Geologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Specializarea lui, meteorologie și climatologie.

Unde se pot produce tornade

Prognoza meteo se poate face pe maximum 15 zile, iar precizia acoperă 3 zile. De la 7 zile încolo, scade acuratețea datelor. Chiar dacă se fac prognoze pe o lună înainte, ele nu pot să surprindă schimbările de dinamică atmosferică, a explicat conf.dr. Lucian Sfîcă.

Printre subiectele abordate a fost și cel al furtunilor de vară. Vor fi mai violente în 2026? În sistemul atmosferic e din ce în ce mai multă căldură, iar asta crește șansele de manifestare extremă a acestor fenomene.

Specializat în meteorologie și climatologie, conf. univ. dr. Lucian Sfîcă a inclus tornadele în seria evenimentelor violente care se pot produce în zona Moldovei. Pe vremuri, astfel de fenomene erau extrem de rare și incluse în categoria vijeliilor. În zilele noastre, însă, tornadele pot fi filmate de oricine are un telefon mobil.

Cele mai predispuse zone la a fi lovite de tornade sunt câmpiile. Totuși, asemenea fenomene pot avea loc și în zonele de deal și podiș. Culoare cum sunt cele de pe Valea Moldovei și Câmpia Moldovei sunt o „țintă”, a explicat expertul.

