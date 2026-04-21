Tornadă atipică în județul Mureș. Avertizarea transmisă de meteorologi: „Ne apropiem de sezonul furtunilor de vară”

O tornadă atipică s-a format într-o comună din județul Mureș. Specialiștii în meteorologie susțin că este un semnal care arată că „ne apropiem de sezonul furtunilor de vară”.

Pe 20 aprilie, o tornadă atipică s-a format în comuna Râciu din județul Mureș, într-o zonă de pădure. Specialiștii în meteorologie susțin faptul că este un „fenomen rar”, dar care anunță că „ne apropiem de sezonul furtunilor de vară”.

„În această seară, în comuna Râciu (jud. Mureș), s-a format o tornadă de mică intensitate, surprinzând locuitorii din zonă. Fenomenul a fost asociat cu un mezociclon de mică adâncime – o structură convectivă relativ redusă pe verticală, dar capabilă să genereze rotație semnificativă în atmosferă.

Vorticitatea (rotația aerului) a fost accentuată local, cel mai probabil la contactul maselor de aer instabil cu relieful Carpaților Orientali, favorizând organizarea vortexului. Deși de scurtă durată, tornada evidențiază faptul că astfel de sisteme convective pot produce fenomene severe chiar și în zone unde sunt mai rar întâlnite”, se arată pe pagina de Facebook Furtuni România.

„Fenomenul la care au fost martori locuitorii din zonă intră în categoria tornadelor, însă este o tornadă mai atipică. Se poate forma din nori de furtună mai puțin intenși, aflați de regulă în faze de incipiente de dezvoltare. Astfel de evenimente sunt semnalul că ne apropiem de sezonul furtunilor de vară, acele furtuni care la extremă pot fi generatoare de tornade”, a declarat Florinela Georgescu, la Antena 3 CNN.

Citește și

ACTUALITATE Victor Ponta: „După anularea alegerilor, s-a mai distrus o dată democrația prin punerea unui premier din al treilea partid, iar cele mai importante ministere au fost date celui de-al patrulea partid”
23:00
Victor Ponta: „După anularea alegerilor, s-a mai distrus o dată democrația prin punerea unui premier din al treilea partid, iar cele mai importante ministere au fost date celui de-al patrulea partid”
ACTUALITATE Adrian Severin: „Se confirmă că actualul Guvern are o mentalitate dictatorială. Nu îi interesează dorința poporului”
22:30
Adrian Severin: „Se confirmă că actualul Guvern are o mentalitate dictatorială. Nu îi interesează dorința poporului”
INEDIT Enza, Nașa din Sicilia. Cum a schimbat o croitoreasă iscusită soarta unui sat uitat de lume
21:31
Enza, Nașa din Sicilia. Cum a schimbat o croitoreasă iscusită soarta unui sat uitat de lume
UTILE La câte grade să setezi frigiderul iarna și vara. La ce să fii atent
21:05
La câte grade să setezi frigiderul iarna și vara. La ce să fii atent
NEWS ALERT Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 al PSD, îl susține pe Ilie Bolojan: ”Are toată susținerea pentru că eu cred că asta este direcția corectă”
21:01
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 al PSD, îl susține pe Ilie Bolojan: ”Are toată susținerea pentru că eu cred că asta este direcția corectă”
PROIECT DE LEGE Deputații votează miercuri legea urșilor. Autoritățile locale ar putea acționa în caz de atac
20:09
Deputații votează miercuri legea urșilor. Autoritățile locale ar putea acționa în caz de atac
Mediafax
Nouă sărbătoare în Biserica Ortodoxă Română: Soborul Sfintelor Femei Românce
Digi24
Lovitură pentru Germania. Rusia se pregătește să oprească livrările de țiței kazah prin conducta Drujba
Cancan.ro
De ce a lipsit nașul Aurelian Temișan de la nunta Andreei Bălan. Ce spune despre mariajul cu Victor Cornea
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Adevarul
Tunelul mare construit pe Autostrada Vestului, intră în linie dreaptă. Câți metri au mai rămas de excavat în galeriile sale
Mediafax
Reacția specialiștilor din piață după ce instanța supremă a decis că dreptul de deducere al TVA nu se prescrie
Click
Țeapă uriașă pentru o româncă! Cum a rămas fără 25.000 de euro după vânzarea apartamentului: „Sunt disperată”
Digi24
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în chip de „Iisus”. „Ce naiba e creatura aia din mijloc”
Cancan.ro
A rupt tăcerea! Dan Alexa, răspuns scurt despre relația cu Andreea Popescu după divorț
Ce se întâmplă doctore
Adelina Chivu arată bestial la 44 de ani. Fosta prezentatoare tv, transformare uluitoare! Operațiile estetice au întinerit-o
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Chinezii mai lansează un atac asupra Dacia Bigster
Descopera.ro
NASA sacrifică un instrument pentru Voyager 1! Unde a ajuns acum nava spațială?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
NASA sacrifică un instrument pentru Voyager 1! Unde a ajuns acum nava spațială?
FLASH NEWS Iranul și SUA, la un pas de reluarea conflictului. Teheranul acuză Washingtonul de încălcarea armistițiului
22:52
Iranul și SUA, la un pas de reluarea conflictului. Teheranul acuză Washingtonul de încălcarea armistițiului
FLASH NEWS Victor Ponta, atac frontal la Bolojan: ”A ținut cu o singură parte și s-a ajuns la această criză”. Fostul lider PSD cere resetarea guvernării
22:32
Victor Ponta, atac frontal la Bolojan: ”A ținut cu o singură parte și s-a ajuns la această criză”. Fostul lider PSD cere resetarea guvernării
CONTROVERSĂ Cerere surpriză venită din partea lui Emmanuel Macron. Președintele francez cere retragerea trupelor israeliene din sudul Libanului
22:15
Cerere surpriză venită din partea lui Emmanuel Macron. Președintele francez cere retragerea trupelor israeliene din sudul Libanului
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe miercuri, 22 aprilie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 22 aprilie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
MILITAR După ce dronele au schimbat paradigma războiului, Pentagonul vrea să investească 75 de miliarde de dolari în producția acestora
21:32
După ce dronele au schimbat paradigma războiului, Pentagonul vrea să investească 75 de miliarde de dolari în producția acestora
SPORT Alexandru Pițigoi, singurul român la startul Campionatului European de Viteză în Coastă
21:09
Alexandru Pițigoi, singurul român la startul Campionatului European de Viteză în Coastă

