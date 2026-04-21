Tornadă atipică în județul Mureș. Avertizarea transmisă de meteorologi: „Ne apropiem de sezonul furtunilor de vară”

Pe 20 aprilie, o tornadă atipică s-a format în comuna Râciu din județul Mureș, într-o zonă de pădure. Specialiștii în meteorologie susțin faptul că este un „fenomen rar”, dar care anunță că „ne apropiem de sezonul furtunilor de vară”.

„În această seară, în comuna Râciu (jud. Mureș), s-a format o tornadă de mică intensitate, surprinzând locuitorii din zonă. Fenomenul a fost asociat cu un mezociclon de mică adâncime – o structură convectivă relativ redusă pe verticală, dar capabilă să genereze rotație semnificativă în atmosferă.

Vorticitatea (rotația aerului) a fost accentuată local, cel mai probabil la contactul maselor de aer instabil cu relieful Carpaților Orientali, favorizând organizarea vortexului. Deși de scurtă durată, tornada evidențiază faptul că astfel de sisteme convective pot produce fenomene severe chiar și în zone unde sunt mai rar întâlnite”, se arată pe pagina de Facebook Furtuni România.

„Fenomenul la care au fost martori locuitorii din zonă intră în categoria tornadelor, însă este o tornadă mai atipică. Se poate forma din nori de furtună mai puțin intenși, aflați de regulă în faze de incipiente de dezvoltare. Astfel de evenimente sunt semnalul că ne apropiem de sezonul furtunilor de vară, acele furtuni care la extremă pot fi generatoare de tornade”, a declarat Florinela Georgescu, la Antena 3 CNN.

