Prognoza METEO 25 august. Toamna se instalează încet în România. Maximele, cuprinse între 18 – 29 de grade. Unde sunt așteptate ploi

Denis Andrei
25 aug. 2025, 08:48, Vremea
Foto: Profimedia images

Meteorologii anunță pentru luni, 25 august, o vreme în general frumoasă în aproape toată țara, dar temperaturile rămân scăzute în nord și centru. Maximele vor varia între 18 grade în depresiuni și 29 de grade în Lunca Dunării.

Ziua de luni aduce vreme bună în majoritatea regiunilor, însă aerul rece se resimte în nord și în centru. Temperaturile maxime vor porni de la 18–19 grade în depresiunile Transilvaniei și vor urca până la 29 de grade în sud, în Lunca Dunării.

În Dobrogea și în Bărăgan, valorile termice cresc constant pe parcursul zilei, atingând 28 de grade la orele prânzului. Spre seară, câțiva nori aduc ploi trecătoare în sud-est.

În sudul Moldovei și nordul Munteniei vremea rămâne plăcută, cu vânt slab și maxime de 25–26 de grade, însă în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina temperaturile nu depășesc 24 de grade, iar local se pot înregistra ploi slabe.

Și în nordul Transilvaniei și în Maramureș se anunță ploi izolate după-amiaza, dar în rest soarele domină cerul. Temperaturile rămân modeste pentru final de august, cu maxime de 20–21 de grade.

În vestul țării, soarele va străluci pe tot parcursul zilei, cu o maximă de 25 de grade, iar noaptea valorile scad spre 9–10 grade. În Transilvania, dimineața este rece, cu ceață în depresiuni, dar amiaza aduce cer senin și până la 23 de grade, potrivit Știrileprotv.

Oltenia are parte de o zi însorită, cu temperaturi de 27–28 de grade, iar în sud, în Lunca Dunării, se ating chiar 29 de grade.

Vremea în București

În Capitală, dimineața este răcoroasă, dar soarele va ridica temperatura până la 28 de grade. Cerul rămâne mai mult senin, vântul bate slab, iar noaptea aduce din nou răcoare, cu minime de 13 grade în centru și 10 grade la periferie.

Vremea la munte și pe litoral

La munte, vremea este rece pentru această perioadă. Vântul suflă cu putere pe creste, iar după-amiaza apar ploi slabe în Carpații Meridionali și Orientali.

Pe litoral, temperaturile scad până la 25 de grade. Soarele domină mare parte din zi, dar vântul se intensifică, iar spre seară apar câțiva nori de ploaie. Apa mării rămâne rece.

