Prognoza meteo actualizată pentru ianuarie 2026. ANM anunță un început de an rece, urmat de o încălzire a vremii peste normalul perioadei

Meteorologii au actualizat prognoza meteo pentru prima lună din 2026 și anunță temperaturi ușor peste mediile climatologice în a doua jumătate a lunii ianuarie, în mai multe regiuni ale țării. Potrivit Administrația Națională de Meteorologie, debutul anului va fi marcat însă de o perioadă mai rece, însoțită de precipitații abundente la nivel național.

Specialiștii ANM precizează că începutul lunii ianuarie va aduce valori termice mai scăzute decât cele normale în vestul, nord-vestul și nord-estul țării, dar și local în regiunile centrale, în timp ce sud-estul va avea temperaturi ușor mai ridicate.

Ulterior, vremea va intra într-un proces de încălzire treptată.

Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni

Săptămâna 5 – 12 ianuarie 2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice perioadei în regiunile vestice, nord-vestice și nord-estice, precum și local în centru. În sud-est, temperaturile vor fi mai ridicate, iar în restul țării se vor situa în jurul mediilor normale.

Regimul pluviometric va fi excedentar în toate regiunile, cu cele mai mari cantități de precipitații în vestul țării.

Săptămâna 12 – 19 ianuarie 2026

Temperaturile medii vor fi ușor peste normal în zonele montane și în extremitatea de sud-est a teritoriului. În nord-est și centru, local, valorile termice vor fi ușor mai scăzute, iar în restul țării se vor menține apropiate de mediile climatologice.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în nord-vest, iar în celelalte regiuni vor fi apropiate de normal.

Săptămâna 19 – 26 ianuarie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a țării, cu un accent mai pronunțat în sud-est.

Regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de cel normal pentru această perioadă în toate regiunile.

Săptămâna 26 ianuarie – 2 februarie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice săptămânii în regiunile extracarpatice, în timp ce în restul țării vor fi apropiate de normal.

Cantitățile de precipitații vor rămâne, în cea mai mare parte a țării, în limite normale pentru acest interval.