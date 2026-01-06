Prima pagină » Vremea » Prognoza meteo actualizată pentru ianuarie 2026. ANM anunță un început de an rece, urmat de o încălzire a vremii peste normalul perioadei

Mihai Tănase
06 ian. 2026, Vremea
Meteorologii au actualizat prognoza meteo pentru prima lună din 2026 și anunță temperaturi ușor peste mediile climatologice în a doua jumătate a lunii ianuarie, în mai multe regiuni ale țării. Potrivit Administrația Națională de Meteorologie, debutul anului va fi marcat însă de o perioadă mai rece, însoțită de precipitații abundente la nivel național.

Specialiștii ANM precizează că începutul lunii ianuarie va aduce valori termice mai scăzute decât cele normale în vestul, nord-vestul și nord-estul țării, dar și local în regiunile centrale, în timp ce sud-estul va avea temperaturi ușor mai ridicate.

Ulterior, vremea va intra într-un proces de încălzire treptată.

Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni

Săptămâna 5 – 12 ianuarie 2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice perioadei în regiunile vestice, nord-vestice și nord-estice, precum și local în centru. În sud-est, temperaturile vor fi mai ridicate, iar în restul țării se vor situa în jurul mediilor normale.

Foto: ANM

Foto: ANM

Regimul pluviometric va fi excedentar în toate regiunile, cu cele mai mari cantități de precipitații în vestul țării.

Foto: ANM

Foto: ANM

Săptămâna 12 – 19 ianuarie 2026

Temperaturile medii vor fi ușor peste normal în zonele montane și în extremitatea de sud-est a teritoriului. În nord-est și centru, local, valorile termice vor fi ușor mai scăzute, iar în restul țării se vor menține apropiate de mediile climatologice.

Foto: ANM

Foto: ANM

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în nord-vest, iar în celelalte regiuni vor fi apropiate de normal.

Foto: ANM

Foto: ANM

Săptămâna 19 – 26 ianuarie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a țării, cu un accent mai pronunțat în sud-est.

Foto: ANM

Foto: ANM

Regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de cel normal pentru această perioadă în toate regiunile.

Foto: ANM

Foto: ANM

Săptămâna 26 ianuarie – 2 februarie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice săptămânii în regiunile extracarpatice, în timp ce în restul țării vor fi apropiate de normal.

Foto: ANM

Foto: ANM

Cantitățile de precipitații vor rămâne, în cea mai mare parte a țării, în limite normale pentru acest interval.

Foto: ANM

Foto: ANM

