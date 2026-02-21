Prima pagină » Actualitate » Viscolul puternic a închis 13 sectoare de drumuri judeţene și naționale. Mai multe autoturisme au rămas blocate în Ialomița. Lista zonelor afectate

Viscolul puternic a închis 13 sectoare de drumuri judeţene și naționale. Mai multe autoturisme au rămas blocate în Ialomița. Lista zonelor afectate

21 feb. 2026, 09:41, Actualitate
Viscolul puternic a închis 13 sectoare de drumuri judeţene și naționale. Mai multe autoturisme au rămas blocate în Ialomița. Lista zonelor afectate
Galerie Foto 5

Viscolul care s-a abătut peste mai multe județe din România, în ultimele ore, a îngreunat circulația pe mai multe sectoare de drum, iar mai multe autoturisme au rămas blocate în nămeți. Au fost impuse restricții de trafic, mai multe drumuri sunt închise, iar autoritățile locale intervin pentru gestionarea situațiilor de risc. Lista zonelor afectate se află mai jos.

Încă de la primele ore ale dimineții, mai multe sectoare de drumuri județene au fost închise din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. De asemenea, au fost instituite restricţii de circulaţie pentru autovehiculele de peste 3,5 tone pe mai multe drumuri naţionale. Sectoarele de drum afectate încă de dimineață și care au fost închise circulației:

  • DN 21A Ţăndărei – limită judeţul Brăila
  • DJ 213 Chirana – limită judeţul Brăila
  • DJ 201B Rasi – Ciochina
  • DJ 313 Horia – Axintele
  • DJ 402 Hagieşti – Lilieci
  • DJ 302 Moviliţa – Drăgoeşti
  • DJ 302 Moviliţa – Dridu
  • DJ 102H Grindu – Colelia
  • DJ 203B Gârbovi – Grindu
  • DJ 102H Miloşeşti – Reviga
  • DJ 101U Maia – Fierbinţi
  • DJ 306B DN2A – Gheorghe Doja
  • DJ 402 Lilieci – Hagieşti

Trei autoturisme au rămas blocate în zăpadă, în județul Ialomița, iar autoritățile au intervenit la fața locului, arată G4media.ro.

Situație dificilă în țară: mașini blocate în nămeți, zeci de utilaje scoase pe traseu

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Dudeşti a intervenit pentru deblocarea unui autoturism pe DJ 211C, pe raza localităţii Tătaru, județul Brăila. În autovehicul se aflau 4 persoane, 2 adulţi şi 2 minori, care au fost preluaţi şi transportaţi la Primăria comunei Dudeşti pentru cazare.

„Cetăţenii sunt sfătuiţi să urmărească informările oficiale transmise de autorităţi şi să manifeste responsabilitate în această perioadă. Informaţii despre modul de comportare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă sau alte date utile despre manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase pot fi obţinute prin accesarea portalului fiipregatit.ro sau prin intermediul aplicaţiei DSU”, a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Brăila, Ştefan Stoian.

Restricţii de circulaţie pe DN 2C, în județul Buzău.

„Cauza: viscol la sol care antrenează zăpada de pe câmp, cu depuneri pe partea carosabilă şi formare de polei. Perioada estimată pentru redeschiderea circulaţiei: 21.02.2026, ora 10:00 (în funcţie de evoluţia condiţiilor meteo). Rute ocolitoare recomandate: Urziceni – DN 2A – Slobozia – Griviţa.

Utilajele de deszăpezire acţionează permanent pentru restabilirea circulaţiei în condiţii de siguranţă. Acţionăm permanent pentru menţinerea deschisă a reţelei rutiere naţionale în condiţii de siguranţă, iar decizia restricţionării traficului este luată exclusiv pentru protejarea participanţilor la trafic”, a transmis DRDP Buzău.

Astfel de măsuri au fost impuse și în județul Prahova, sâmbătă dimineață.

„În teren se intervine continuu, iar Consiliul Judeţean Prahova a dispus suplimentarea forţelor şi a mijloacelor de intervenţie, inclusiv cu utilaje suplimentare şi gredere, pentru deszăpezire, îndepărtarea troienelor şi aplicarea materialului antiderapant acolo unde condiţiile permit. Recomandăm cetăţenilor să evite deplasările neesenţiale, să adapteze viteza la condiţiile de drum, să echipeze autovehiculele corespunzător sezonului rece şi să respecte indicaţiile poliţiştilor şi ale echipelor de intervenţie”, precizează CJ Prahova.

Traficul rutier este oprit sâmbătă dimineaţa pe DJ 412 B, în zona localităţii Sterea din judeţul Giurgiu.

„În acest moment, la nivelul judeţului Giurgiu, traficul este oprit pe DJ 412B, în zona localităţii Sterea, după ce zăpada a fost viscolită. Pompierii au fost solicitaţi să intervină pentru degajarea unui stâlp de electricitate căzut pe partea carosabilă în localitatea Săbăreni, precum şi pentru degajarea unor copaci căzuţi pe carosabil la Mihai Bravu şi Mârşa”, a informat IPJ Giurgiu.

CNAIR a actualizat situația circulației pe rețeaua rutieră națională afectată de condițiile meteorologice

„La această oră, în urma ninsorilor abundente și a viscolului, sunt închise sau restricționate circulației următoarele sectoare de drumuri naționale:

Drumuri închise circulației:

  • DN21A, pe sectorul cuprins între km 0+000 – 23+366 2026-02-21 , Bărăganul (județul Brăila) – Țăndărei (județul Ialomița).
  • DN3, pe sectorul cuprins între km 24+240 – 127+573, Islaz (județul Ilfov) – Călărași ( județul Călărași)

Drumuri cu restricții de 3,5 tone:

  • DN1D, pe sectorul cuprins între km 0+000 – km 42+330, Albești Paleologu (județul Prahova) – Urziceni (județul Ialomița)
  • DN21,pe sectorul cuprins între km 34+000 -87+850, Vizuru (județul Brăila) – Slobozia (județul Ialomița)
  • DN2A, pe sectorul cuprins între km 3+200 61+835, Urziceni – Slobozia (județul Ialomița)
  • DN2C- pe sectorul cuprins între km 0+000 79+400, Costești (județul Buzău) – Slobozia (județul Ialomița)
  • DN3A, pe sectorul cuprins între km 0+000 -43+000, Lehliu-Gară – Drajna Noua (județul Călărași)
  • DN4, pe sectorul cuprins între km 20+300 – 59+000, Frumusani – Oltenita (județul Călărași)

Pe autostrada A2, pe sectorul cuprins între km 12+000 -km 64+000, București-Lehliu-Gară (Călărași) circulația rutieră se desfășoară controlat din cauza vizibilității reduse. Astfel, vehiculele sunt însoțite de echipaje de la drumuri și poliția rutieră astfel încât să se circule în siguranță.

În intervalul 20.02.2026, ora 18:00 – 21.02.2026, ora 06:00, personalul CNAIR a acționat cu 883 de utilaje și a răspândit 3185 tone de material antiderapant și 5 tone clorură de calciu.

Recomandăm șoferilor să se informeze înainte de plecare cu privire la condițiile meteo și eventualele restricții de trafic, să utilizeze corect sistemele de iluminare și climatizare și să își adapteze viteza la starea carosabilului, păstrând în permanență o distanță de siguranță față de celelalte vehicule”, transmite CNAIR.

Trenuri întârziate la Gara de Nord

Condițiile meteorologice neprielnice au generat și întârzieri ale trenurilor, așa cum arată tabela CFR din Gara de Nord de la această oră (09:24).

Întârzieri are trenurilor la Gara de Nord

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Mediafax
Ce înseamnă marea înfrângere a lui Trump la „CCR-ul american”
Digi24
VIDEO Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se numească „român”
Cancan.ro
Fostul internațional, sedus de ispita de la Insula Iubirii. A divorțat după doar 3 luni de căsnicie, iar acum și-a găsit jumătatea
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Adevarul
Ce șanse sunt ca Vladimir Putin să fie înlăturat de la putere? Strategia liderului rus în fața presiunilor interne și eșecurilor din Ucraina
Mediafax
Imaginile din satelit arată că Iranul se pregătește de războiul cu SUA
Click
Horoscop săptămâna 20-26 februarie. Patru zodii au noroc pe toate planurile, iar un nativ primește vești mari la locul de muncă
Digi24
Ce cred ucrainenii despre noua rachetă de croazieră românească Sahara, prevăzută cu Nemesis AI: „Singurul proiect cunoscut publicului”
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2026: 'Va escalada rapid, apoi...'
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Promotor.ro
Sandman - Modelul Dacia care nu a existat niciodată, dar pe care toți îl caută în 2026
Descopera.ro
China a construit robotul suprem! Ce poate face?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
ADN-ul antic a rezolvat un mister vechi de 12.000 de ani al unei boli genetice rare

Cele mai noi

Trimite acest link pe