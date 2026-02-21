Viscolul puternic a închis 13 sectoare de drumuri judeţene și naționale. Mai multe autoturisme au rămas blocate în Ialomița. Lista zonelor afectate

Viscolul care s-a abătut peste mai multe județe din România, în ultimele ore, a îngreunat circulația pe mai multe sectoare de drum, iar mai multe autoturisme au rămas blocate în nămeți. Au fost impuse restricții de trafic, mai multe drumuri sunt închise, iar autoritățile locale intervin pentru gestionarea situațiilor de risc. Lista zonelor afectate se află mai jos.

Încă de la primele ore ale dimineții, mai multe sectoare de drumuri județene au fost închise din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. De asemenea, au fost instituite restricţii de circulaţie pentru autovehiculele de peste 3,5 tone pe mai multe drumuri naţionale. Sectoarele de drum afectate încă de dimineață și care au fost închise circulației:

DN 21A Ţăndărei – limită judeţul Brăila

DJ 213 Chirana – limită judeţul Brăila

DJ 201B Rasi – Ciochina

DJ 313 Horia – Axintele

DJ 402 Hagieşti – Lilieci

DJ 302 Moviliţa – Drăgoeşti

DJ 302 Moviliţa – Dridu

DJ 102H Grindu – Colelia

DJ 203B Gârbovi – Grindu

DJ 102H Miloşeşti – Reviga

DJ 101U Maia – Fierbinţi

DJ 306B DN2A – Gheorghe Doja

DJ 402 Lilieci – Hagieşti

Trei autoturisme au rămas blocate în zăpadă, în județul Ialomița, iar autoritățile au intervenit la fața locului, arată G4media.ro.

Situație dificilă în țară: mașini blocate în nămeți, zeci de utilaje scoase pe traseu

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Dudeşti a intervenit pentru deblocarea unui autoturism pe DJ 211C, pe raza localităţii Tătaru, județul Brăila. În autovehicul se aflau 4 persoane, 2 adulţi şi 2 minori, care au fost preluaţi şi transportaţi la Primăria comunei Dudeşti pentru cazare.

„Cetăţenii sunt sfătuiţi să urmărească informările oficiale transmise de autorităţi şi să manifeste responsabilitate în această perioadă. Informaţii despre modul de comportare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă sau alte date utile despre manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase pot fi obţinute prin accesarea portalului fiipregatit.ro sau prin intermediul aplicaţiei DSU”, a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Brăila, Ştefan Stoian.

Restricţii de circulaţie pe DN 2C, în județul Buzău.

„Cauza: viscol la sol care antrenează zăpada de pe câmp, cu depuneri pe partea carosabilă şi formare de polei. Perioada estimată pentru redeschiderea circulaţiei: 21.02.2026, ora 10:00 (în funcţie de evoluţia condiţiilor meteo). Rute ocolitoare recomandate: Urziceni – DN 2A – Slobozia – Griviţa.

Utilajele de deszăpezire acţionează permanent pentru restabilirea circulaţiei în condiţii de siguranţă. Acţionăm permanent pentru menţinerea deschisă a reţelei rutiere naţionale în condiţii de siguranţă, iar decizia restricţionării traficului este luată exclusiv pentru protejarea participanţilor la trafic”, a transmis DRDP Buzău.

Astfel de măsuri au fost impuse și în județul Prahova, sâmbătă dimineață.

„În teren se intervine continuu, iar Consiliul Judeţean Prahova a dispus suplimentarea forţelor şi a mijloacelor de intervenţie, inclusiv cu utilaje suplimentare şi gredere, pentru deszăpezire, îndepărtarea troienelor şi aplicarea materialului antiderapant acolo unde condiţiile permit. Recomandăm cetăţenilor să evite deplasările neesenţiale, să adapteze viteza la condiţiile de drum, să echipeze autovehiculele corespunzător sezonului rece şi să respecte indicaţiile poliţiştilor şi ale echipelor de intervenţie”, precizează CJ Prahova.

Traficul rutier este oprit sâmbătă dimineaţa pe DJ 412 B, în zona localităţii Sterea din judeţul Giurgiu.

„În acest moment, la nivelul judeţului Giurgiu, traficul este oprit pe DJ 412B, în zona localităţii Sterea, după ce zăpada a fost viscolită. Pompierii au fost solicitaţi să intervină pentru degajarea unui stâlp de electricitate căzut pe partea carosabilă în localitatea Săbăreni, precum şi pentru degajarea unor copaci căzuţi pe carosabil la Mihai Bravu şi Mârşa”, a informat IPJ Giurgiu.

CNAIR a actualizat situația circulației pe rețeaua rutieră națională afectată de condițiile meteorologice

„La această oră, în urma ninsorilor abundente și a viscolului, sunt închise sau restricționate circulației următoarele sectoare de drumuri naționale: Drumuri închise circulației: DN21A, pe sectorul cuprins între km 0+000 – 23+366 2026-02-21 , Bărăganul (județul Brăila) – Țăndărei (județul Ialomița).

DN3, pe sectorul cuprins între km 24+240 – 127+573, Islaz (județul Ilfov) – Călărași ( județul Călărași) Drumuri cu restricții de 3,5 tone: DN1D, pe sectorul cuprins între km 0+000 – km 42+330, Albești Paleologu (județul Prahova) – Urziceni (județul Ialomița)

DN21,pe sectorul cuprins între km 34+000 -87+850, Vizuru (județul Brăila) – Slobozia (județul Ialomița)

DN2A, pe sectorul cuprins între km 3+200 61+835, Urziceni – Slobozia (județul Ialomița)

DN2C- pe sectorul cuprins între km 0+000 79+400, Costești (județul Buzău) – Slobozia (județul Ialomița)

DN3A, pe sectorul cuprins între km 0+000 -43+000, Lehliu-Gară – Drajna Noua (județul Călărași)

DN4, pe sectorul cuprins între km 20+300 – 59+000, Frumusani – Oltenita (județul Călărași) Pe autostrada A2, pe sectorul cuprins între km 12+000 -km 64+000, București-Lehliu-Gară (Călărași) circulația rutieră se desfășoară controlat din cauza vizibilității reduse. Astfel, vehiculele sunt însoțite de echipaje de la drumuri și poliția rutieră astfel încât să se circule în siguranță. În intervalul 20.02.2026, ora 18:00 – 21.02.2026, ora 06:00, personalul CNAIR a acționat cu 883 de utilaje și a răspândit 3185 tone de material antiderapant și 5 tone clorură de calciu. Recomandăm șoferilor să se informeze înainte de plecare cu privire la condițiile meteo și eventualele restricții de trafic, să utilizeze corect sistemele de iluminare și climatizare și să își adapteze viteza la starea carosabilului, păstrând în permanență o distanță de siguranță față de celelalte vehicule”, transmite CNAIR.

Trenuri întârziate la Gara de Nord

Condițiile meteorologice neprielnice au generat și întârzieri ale trenurilor, așa cum arată tabela CFR din Gara de Nord de la această oră (09:24).

Autorul recomandă: