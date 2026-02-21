Cod galben de ninsori în București și alte 17 județe din țară. Viscolul a smuls copacii din rădăcini, iar mai multe autoturisme au fost avariate

Încă de vineri, 20 februarie, meteorologii au anunțat un cod galben de ninsori valabil pentru mai multe județe din țară, inclusiv pentru Ilfov și municipiul București. Pe parcursul nopții, autoritățile au acționat pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de risc generate de vremea neprielnică.

Structurile MAI au dispus măsuri în contextul avertizării meteorologice de cod galben în municipiul București, în intervalul orar 22.00 – 06.00. În acest sens, pe parcursul nopții, structurile Ministerului Afacerilor Interne din municipiul București au acționat pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de risc generate de condițiile meteo. Până la acea oră, nu au fost înregistrate situații deosebite în urma cărora să existe victime sau accidente grave.

„Polițiștii Capitalei au acționat pe tot parcursul nopții și sunt prezenți în continuare pe principalele artere, în intersecții și pe drumurile cu trafic intens.

Polițiștii rutieri monitorizează traficul și intervin acolo unde este necesar, pentru a asigura siguranța cetățenilor.

Nu au fost închise artere de circulație, nu au fost înregistrate accidente rutiere soldate cu victime, iar circulația se desfășoară în condiții de iarnă.

Echipele din teren oferă sprijin conducătorilor auto aflați în dificultate și acționează pentru facilitarea intervenției utilajelor de deszăpezire, astfel încât traficul să rămână fluid și sigur.

Polițiștii Capitalei sunt prezenți și vizibili în teren, intervenind activ pentru prevenirea incidentelor și menținerea siguranței rutiere”, se arată în comunicat.

Măsuri dispuse de ISU B-IF

„Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov monitorizează permanent evoluția situației din teren. Astfel, în contextul codului galben de ninsoare și viscol, pompierii din cadrul ISU B-IF au intervenit pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomenele meteorologice, după cum urmează: ➡️Bucuresti – 15 intervenții dintre care:

– 13 copaci îndepărtați

– 2 elemente de construcție desprinse

În urma acestora au fost avariate 3 autoturisme și un gard. La nivelul municipiului București, nu au fost inregistrate situații deosebite si nu sunt persoane rănite. Monitorizarea tuturor cazurilor a fost realizată prin intermediul dispeceratului integrat. În continuare solicitările primite prin numărul de urgență 112 sunt preluate de echipajele noastre, până la soluționarea tuturor cazurilor din raionul de intervenție. Cele mai multe situații pentru care intervenim sunt cele generate de copacii căzuți pe carosabil sau autoturisme, care blochează și traficul rutier”, se arată în comunicat.

Măsuri dispuse de Jandarmerie

„Jandarmii Capitalei au intervenit în sprijinul celorlalte structuri cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență, pentru siguranța cetățenilor și au intervenit pentru a ajuta 4 persoane fără adăpost, care au fost transportate în centre de noapte. Facem precizarea că, aseară, în jurul orei 19:30, jandarmii au intervenit în zona unui centru comercial din Sectorul 4, unde un bărbat a apelat SNUAU 112, acuzând degerături la nivelul membrelor superioare și inferioare, pe fondul expunerii la condițiile meteorologice severe. Pe parcursul nopții, jandarmii au patrulat permanent pentru acoperirea unui număr cât mai mare de zone din municipiu și pentru a răspunde prompt în situații de necesitate. Jandarmeria Capitalei rămâne mobilizată și pregătită să intervină în sprijinul cetățenilor”, scrie în comunicat.

Recomandări generale pentru populație

Pentru prevenirea incidentelor și protejarea vieții și bunurilor, recomandăm:

– Echiparea corespunzătoare a autovehiculelor pentru condiții de iarnă;

– Adaptarea vitezei la condițiile de carosabil și păstrarea unei distanțe de siguranță;

– Evitarea manevrelor bruște și a depășirilor riscante;

– Acordarea priorității utilajelor de deszăpezire și autospecialelor de intervenție;

– Traversarea regulamentară și asigurarea temeinică înainte de pătrunderea pe carosabil;

– Respectarea indicațiilor polițiștilor, jandarmilor și celorlalte autorități din teren. 📞 În caz de urgență, apelați 112.

📲 Urmăriți informările oficiale ale autorităților. Structurile MAI din municipiul București rămân mobilizate și acționează integrat pentru gestionarea eficientă a situațiilor generate de condițiile meteorologice nefavorabile.

Ce transmite ANM

Informarea meteorologică a ANM este valabilă pentru intervalul 20 februarie, ora 10:00 – 22 februarie, ora 10:00. Fenomene vizate: precipitații în general moderate cantitativ, polei, ghețuș, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol, vreme rece.

„În intervalul menționat, aria precipitațiilor se va extinde dinspre regiunile vestice și va cuprinde majoritatea zonelor. În Banat și Crișana vor predomina ploile, iar în Moldova și la munte va ninge. În restul teritoriului, pe parcursul zilei de vineri (20 februarie) vor fi mai ales ploi, însă din seara zilei de vineri și până duminică dimineața vor predomina ninsorile. Local cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat de peste 25 l/mp. Pe spații mici se va forma polei și ghețuș. Se va depune strat de zăpadă cu grosimi în medie de 5…15 cm. Vineri (20 februarie) vântul va avea intensificări temporare în regiunile vestice și la munte, apoi începând cu orele amiezii și până sâmbătă seara (21 februarie) și în cele estice și sud-estice. Vor fi viteze în general de 40…55 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor atinge 70…90 km/h. În sud-estul țării, temporar va fi viscol și vizibilitate redusă. Vineri (20 februarie) vremea va fi rece în jumătatea de nord a Moldovei, astfel încât temperaturile maxime se vor încadra între -3 și 2 grade. Minimele termice de la nivelul țării din noaptea de vineri spre sâmbătă (20/21 februarie) se vor situa între -12 și 4 grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei și nord-estul Transilvaniei. Sâmbătă (21 februarie) se va răci în cea mai mare parte a țării, va deveni deosebit de rece în sud și est unde temperaturile maxime se vor situa între -5 și 1 grad”, transmite ANM.

Este valabil un cod galben de ninsori până pe 22 februarie 2026, ora 10:00.

„Din după-amiaza zilei de vineri (20 februarie) și până sâmbătă seara (21 februarie) vântul se va intensifica, la început în sudul Moldovei, Muntenia, în Carpații de Curbură, apoi și în sud-estul Olteniei și Dobrogea. Vor fi viteze la rafală de 50…60 km/h și local de 65…70 km/h. Din noaptea de vineri spre sâmbătă (20/21 februarie) vor fi precipitații însemnate cantitativ, la început mixte, astfel încât local se va forma polei și ghețuș, apoi va ninge (exceptând zona litoralului unde va ploua). Va fi viscol și vizibilitatea va scădea sub 100 m. Cantitățile de apă acumulate vor fi de 15…30 l/mp și se va depune strat de zăpadă, neuniform, cu grosimi în general de 15…20 cm”, transmite ANM.

Autorul recomandă: