Severe Weather anunță un dom de căldură la finalul iernii, în Europa. Zonele cu temperaturi de până la 25°C

23 feb. 2026, 11:24, Actualitate
Meteorologii de la Severe Weather anunță un dom de căldură la finalul iernii, în Europa. În anumite zone europene se vor înregistra temperaturi de până la 25 de grade Celsius. După episoadele intense de ninsori, specialiștii în meteorologie anunță un șoc termic. Vă reamintim că și în România ar urma o anomalie meteorologică, până pe 28 februrie 2026. Iată în ce zone va fi mai cald.

Finalul iernii vine cu valori termice mai ridicate față de specificul perioadei, în Europa. Potrivit meteorologilor de la Severe Weather, după o lună în care ninsorile și gerul au pus stăpânire peste orașe, sunt anunțate temperaturi chiar și de până la 25 de grade Celsius.

Val de căldură în mai multe zone din Europa

Aerul cald va pătrunde în centrul continentului, în ultima săptămână a lunii februarie 2026. Specialiștii în meteorologie susțin că vor fi temperaturi cu mult peste valorile medii specifice acestei perioade. De pildă, în anumite regiuni din Europa se vor înregistra peste 20 de grade Celsius. Meteorologii susțin că vor fi abateri de 12-15 grade față de media multianuală, notează severe-weather.eu.

Potrivit datelor furnizate de meteorologii de la Severe Weather „domul de căldură” va fi prezent în state precum Spania, Portugalia și se va extinde spre Franța, Germania și țările Benelux, iar apoi spre Europa Centrală, Italia, Balcani și estul continentului. În zonele alpine va fi o creștere accentuată a valorilor termice, care va favoriza topirea zăpezii. Poate conduce la un risc mai mare de producere a inundațiilor.

Specialiștii în meteorologie susțin că ar fi vorba despre un blocaj atmosferic de tip „Omega”. Practic, aerul rece este împiedicat să pătrundă dinspre nord, iar aerul cald este concentrat deasupra Europei pentru o perioadă. Intensitatea maximă va avea loc între zilele de miercuri și vineri, 25 – 27 februarie 2026. „Domul de căldură” ar putea fi slăbit de noul front atmosferic din Atlantic, la începutul lui martie 2026.

Temperaturi de până la 25 grade Celsius în Spania și Portugalia

Datele arată că zonele mai călduroase, în perioada asta, vor fi Spania și Portugalia. Se vor înregistra maxime de 23-25 de grade Celsius în sudul Peninsulei Iberice. De asemenea, în mai multe regiuni din Franța vor fi temperaturi de peste 20 de grade Celsius. Între 12 și 18 grade Celsius se vor înregistra în Marea Britanie, Irlanda și Benelux. Valori termice apropiate de 20 de grade vor fi în Olanda și Belgia.

Între 14 și 18 grade Celsius vor fi în Germania, Europa Centrală și Balcani. În anumite zone, valorile termice pot ajunge și la 20 de grade Celsius. În Scandinavia și Europa de Est vor fi valori termice mult mai ridicate față de specificul perioadei.

Sursă foto: colaj Gândul/Shutterstock

