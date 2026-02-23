Lapovița și ninsoarea revin în mai multe regiuni. Unde se va depune strat nou de zăpadă și unde se încălzește. Prognoza ANM pentru Gândul

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat, în exclusivitate pentru Gândul, prognoza meteo pentru zilele viitoare. Potrivit meteorologilor, vor exista precipitații în majoritatea regiunilor până miercuri seară, cu ploi și lapoviță în zonele joase și ninsori consistente la munte, în special la altitudini de peste 1.500 de metri. Vântul va avea intensificări temporare, iar în zonele montane înalte va fi viscol. Vremea urmează să se încălzească ușor spre finalul acestei săptămâni.

AMN anunță ploi și intensificări ale vântului până miercuri. Vremea se încălzește spre final de săptămână

În prima parte a intervalului, precipitațiile vor fi mai frecvente în regiunile intracarpatice. În zonele joase se vor semnala ploi și lapoviță, în timp ce la munte vor predomina ninsorile. Astăzi și la noapte, stratul de zăpadă se va depune mai consistent în Carpații Occidentali, în vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali.

Vântul va avea intensificări mai ales în sud-vestul țării, în Banat, Oltenia și în mare parte din Transilvania, dar și în sud-vestul Munteniei. Miercuri, vântul va rămâne persistent în zona Carpaților Meridionali și de Curbură. La altitudini mari, unde ninsorile se vor asocia cu rafale puternice, va fi viscol, iar zăpada deja depusă va fi spulberată chiar și în perioadele fără ninsoare.

După mijlocul săptămânii, precipitațiile se vor restrânge treptat și vor mai apărea doar izolat. Temperaturile vor începe să crească, inițial în regiunile intracarpatice, unde încălzirea se va resimți atât pe timpul zilei, cât și ulterior în celelalte zone ale țării.

Cod galben de vânt și viscol până miercuri dimineața în Carpaţii Meridionali, Carpaţii de Curbură şi local în Carpaţii Occidentali

Potrivit meteorologilor, o primă atenţionare Cod galben de precipitaţii însemnate cantitativ, strat de zăpadă la munte, viscol şi intensificări de vânt este valabilă în 11 judeţe din vestul şi nordul ţării, în intervalul 23 februarie, ora 10:00 – 24 februarie, ora 10:00.

De asemenea, pe parcursul zilei de marţi, 24 februarie, între orele 10:00 şi 20:00, va fi activ un Cod galben de zăpadă şi viscol în Carpaţii Meridionali, Carpaţii de Curbură şi local în Carpaţii Occidentali. În zonele menţionate, temporar va ninge viscolit şi se va depune strat de zăpadă, în medie de 10 – 15 cm şi vizibilitatea va fi redusă sub 100 metri. Vântul va avea intensificări cu viteze de 60 – 85 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 metri, rafalele vor atinge 90 – 110 km/h.Tot pe parcursul zilei de marţi, în acelaşi interval orar va intra în vigoare o atenţionare Cod galben de intensificări ale vântului, cu viteze de 50 – 70 km/h, în Banat, Oltenia, local Transilvania şi sud-vestul Munteniei.

De asemenea, un alt Cod galben de intensificări ale vântului şi viscol va fi valabil în perioada 24 februarie, ora 20:00 – 25 februarie, ora 10:00, în Carpaţii Meridionali şi Carpaţii de Curbură. În aceste zone, vântul va continua să prezinte intensificări cu viteze de 60 – 85 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, rafalele vor atinge 90 – 110 km/h şi va fi viscol, astfel că vizibilitatea va fi redusă semnificativ.

