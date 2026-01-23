AccuWeather arată că primăvara ajunge mai târziu într-un oraș considerat unic în România din punct de vedere climatic. Este vorba despre una dintre cele mai cunoscute stațiuni de spa din zona Banatului, unde temperaturile de primăvară se instalează abia în luna aprilie, scrie Cancan.ro.

Stațiunea este adesea menționată drept singura așezare din România cu o climă apropiată de cea tropicală, datorită influențelor mediteraneene puternice și condițiilor locale speciale. Orașul este cunoscut pentru izvoarele sale termale, care contribuie la o atmosferă mai caldă și mai umedă în anumite zone.

Conform prognozelor AccuWeather, primăvara își face simțită prezența aici pe 8 aprilie, dacă sezonul este definit prin maxime de peste 15 grade Celsius și minime constant pozitive. Acest microclimat creează senzația unui loc exotic, diferit de restul țării, mai ales în perioadele de tranziție dintre anotimpuri.

