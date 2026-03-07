Prognoză Paște 2026 | Cum va fi vremea în București. Meteorologii Accuweather au schimbat radical prognoza.

Prognoză Paște 2026

Mai este aproximativ o lună până la Paște și – deja – românii au început să se intereseze de prognoza meteo.

Meteorologii Accuweather vin în ajutorul bucureștenilor cu previziunile pentru Paște 2026. Iată că în 12 și 13 aprilie vremea nu va ține cu noi, deoarece va ploua, deși va fi destul de cald, 14-17 grade Celsius.

Vreme schimbătoare de Paște

Vremea de Paște în Capitală a variat în ultimii ani și a reflectat, cumva, natura schimbătoare a primăverii.

Temperaturile au oscilat între valori răcoroase de 15 grade și zile de vară cu peste 25 grade.

În 2024, de exemplu, Paștele (ortodox) a picat pe 5 mai și vremea a fost caldă, însorită, cu temperaturi de până la 26 grade Celsius.

2023: 16 aprilie | 15°C – 17°C | Atmosferă răcoroasă, cu cer parțial noros.

2022: 24 aprilie | 22°C – 24°C | Vreme plăcută, temperaturi peste media perioadei.

2021: 2 mai – 25°C | 27°C | Zi foarte caldă, cu aspect de vară.

2020: 19 aprilie | 14°C – 16°C | Vreme destul de rece și vântoasă.

Accuweather are o istorie de 64 de ani

Accuweather este un site specializat în prognoze meteo și care oferă informații cu privire la starea vremii pe întreg cuprinsul Pământului.

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

Accuweather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „Accuweather” în 1971.

Sursa foto: Accuweather

