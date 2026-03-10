Prima pagină » Actualitate » Tabel 40 orașe | Mai ninge sau nu în România? În ce localități se întoarce iarna, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather

10 mart. 2026, 07:33, Actualitate
Cu toate că, din punct de vedere calendaristic, am intrat în sezonul de primăvară, vremea rămâne capricioasă în multe regiuni din România. Potrivit estimărilor realizate pe baza informărilor de la Administrația Națională de Meteorologie și platforma Accuweather, iarna s-ar putea întoarce în câteva regiuni.

Mai ninge sau nu în țara noastră, asta vor să știe românii.

Unde mai este posibil să ningă

Pentru a vedea unde mai este posibil să ningă, am analizat 40 dintre cele mai mari orașe din România.

Datele arată că în zonele montane și în orașele situate la altitudini mai mari probabilitatea de ninsoare rămâne ridicată chiar și în lunile următoare, de primăvară.

De exemplu, în Brașov există șanse mari să ningă în martie și chiar în aprilie. Situații similare sunt prognozate și pentru Sibiu sau Sfântu Gheorghe, unde ninsorile ar putea apărea în martie și, izolat, la început de aprilie. Iar la Miercurea Ciuc probabilitatea este chiar mai ridicată; aici, potrivit estimărilor, pot apărea episoade de ninsoare în martie, aprilie și, izolat, chiar la începutul lunii mai.

De altfel, în mai multe orașe din țară meteorologii nu exclud complet revenirea iernii. Totuși, șansele să ningă sunt moderate sau reduse.

Printre localitățile unde mai pot apărea ninsori în martie se numără Cluj-Napoca, Iași, Bistrița, Bacău sau Piatra Neamț. La Ploiești, Pitești sau Râmnicu Vâlcea, șansele sunt mai mici, iar datele arată că pot cădea câțiva fulgi până în jurul datei de 15-20 martie.

Orașele în care iarna nu se mai întoarce

În schimb, în sudul și sud-estul României, probabilitatea de ninsoare este foarte redusă după data de 10 martie. Vorbim despre orașe precum București, Constanța, Craiova, Galați sau Brăila, unde meteorologii spun că sunt șanse aproape nule de ninsoare.

Aceeași situație este estimată și pentru Alexandria, Giurgiu, Slobozia sau Călărași, în aceste localități temperaturile urmând a crește treptat.

După cum se observă, relieful și altitudinea influențează semnificativ evoluția vremii. Mai sunt așteptate ninsori slabe în zonele montane, în timp ce regiunile de câmpie vor trece rapid la un regim termic specific primăverii.

Lista completă cu orașele analizate și perioadele estimate pentru eventuale ninsori poate fi consultată în tabelele de mai sus.

Accuweather are o istorie de 63 de ani

Accuweather este un site specializat în prognoze meteo și care oferă informații cu privire la starea vremii pe întreg cuprinsul Pământului.

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

Accuweather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „Accuweather” în 1971.

Accuweather are sediul în Ferguson Township, chiar în afara State College, Pennsylvania, cu birouri la 80 Pine Street din districtul financiar din Manhattan, pe lângă Wichita, Kansas și Oklahoma City, Oklahoma. La nivel internațional, Accuweather are birouri în Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai.

