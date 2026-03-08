Prima pagină » Vremea » Vortex polar. Meteorologii sunt cu ochii pe un martie neobișnuit. Vreme cum nu s-a mai văzut

Vortex polar. Meteorologii sunt cu ochii pe un martie neobișnuit. Vreme cum nu s-a mai văzut

08 mart. 2026, 13:21, Vremea
Vortex polar. Meteorologii sunt cu ochii pe un martie neobișnuit. Vreme cum nu s-a mai văzut

Vortex polar. Meteorologii sunt cu ochii pe un martie neobișnuit. Vreme cum nu s-a mai văzut.

Vortex polar

Doar un curent de aer mai poate „zdruncina” iarna care se strecoară prin „rama veche” de fereastră, pentru a ne revedea la sfârșitul acestui an.

Undeva, sus, deasupra Polului Nord, se iscă un vortex polar, un motor invizibil al iernii, care va „deforma” vremea în luna martie, scrie pinnacletreecare.com.au.

Deși ne vom bea cafeaua liniștiți, la terasă, vom avea nevoie de o haină groasă, deoarece deasupra capului, la 30 km, lucrurile stau altfel: iarna se reorganizează.

Pentru a înțelege fenomenul, trebuie să privim dincolo de curenții-jet pe care avionul tău se deplasează la altitudine de croazieră.

Dincolo de stratosferă, unde aerul este rarefiat și deasupra regiunilor polare, unde iarna aduce vortexul polar. Sau invers.

„Legenda” vortexului polar

Nu discutăm despre un simplu vârtej, ci unul masiv, rece, ca o „cupolă” de aer înghețat, amplasată deasupra Arcticii, mărginită de vânturi foarte rapide, care înconjoară polul ca o șosea de centură pe cer.

Vortexul polar nu reprezintă o legendă, un fapt senzaționalist, ci o realitate care afectează temperaturile, în fiecare anotimp.

Iată cum o perturbare târzie seamănă cu alarma de incendiu dintr-o sală de cinema, atunci când te uiți cu drag la o film desfășurat într-un decor de…primăvară sau vară.

Perturbațiile pot dura 10-20 de zile, în funcție de intensitatea viscolului. Din fericire, în Europa riscul crescut de perioade mai reci și ninsoare de sfârșit de sezon sau amestec de iarnă-primăvară este mediu. Mai bine vor fi americanii și canadienii, unde riscul ca ei să fie afectați de vortexul polar este scăzut, dar asta nu înseamnă că nu există.

Chiar și atunci când scriem despre „vortexul polar”, vorbim despre un ger aspru care se abate asupra Europei, despre țevi sparte din cauza frigului și rețele electrice care cad. Nimic nu este întâmplător.

De ce este neobișnuit vortexul polar în martie

Perturbările puternice ale vortexului polar apar de regulă iarna, în ianuarie-februarie. Până în martie, vortexul se diminuează și lumina soarelui revine în Arctica. Este rar să fii martorul unei asemenea perturbări, atât de puternică, atât de târzie, fapt ce sugerează o rearanjare neobișnuită a curenților la mare altitudine, spune meteorologii.

Sfaturi pentru a face față unui eventual vortex polar

– Rămâneți la curent cu prognoza meteo
– Amânați plantarea de fructe, legume, flori sensibile
– Păstrați mereu în casă provizii, baterii, chiar combustibil, în garaj, pentru a face față unei eventuale „pene”.

Sursa foto: Envato

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

METEO Prognoză Paște 2026 | Cum va fi vremea în București. Meteorologii Accuweather au schimbat radical prognoza
00:00
Prognoză Paște 2026 | Cum va fi vremea în București. Meteorologii Accuweather au schimbat radical prognoza
METEO Prognoza meteo pentru următoarea săptămână. Când vine primăvara, cu adevărat
17:38
Prognoza meteo pentru următoarea săptămână. Când vine primăvara, cu adevărat
METEO Vortex polar | „Primăvara falsă” i-a păcălit pe meteorologi. Nucleul vortexului polar „explodează” peste Europa
19:17, 06 Mar 2026
Vortex polar | „Primăvara falsă” i-a păcălit pe meteorologi. Nucleul vortexului polar „explodează” peste Europa
ACTUALITATE Vremea până în aprilie 2026. ANM anunță temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei, în România
11:27, 06 Mar 2026
Vremea până în aprilie 2026. ANM anunță temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei, în România
METEO România, străbătută de un val de praf saharian până pe 8 martie 2026. Ce sunt și de ce apar „ploile murdare”
09:59, 06 Mar 2026
România, străbătută de un val de praf saharian până pe 8 martie 2026. Ce sunt și de ce apar „ploile murdare”
METEO A venit primăvara, dar vara bate la ușă! Pe ce dată va fi prima temperatură de peste 30°C în România, potrivit meteorologilor EaseWeather
07:31, 06 Mar 2026
A venit primăvara, dar vara bate la ușă! Pe ce dată va fi prima temperatură de peste 30°C în România, potrivit meteorologilor EaseWeather
Mediafax
Buget 2026 sub tensiune: PSD acuză Guvernul că ignoră creșterea salariului minim și taie venituri
Digi24
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în Golful Persic, în ciuda războiului din Iran
Cancan.ro
Familia Andreei Esca, datorii de 2 milioane €. Imperiul știristei de la ProTV se clatină!
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Adevarul
Armele teribile cu care Iran terorizează lumea. General de intelligence: „Ar fi ceva cumplit, nimeni n-a mai făcut-o așa fățiș”
Mediafax
Presa iraniană anunță un consens majoritar pentru alegerea noului lider suprem după moartea lui Ali Khamenei
Click
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Digi24
Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor
Cancan.ro
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de controverse
Ce se întâmplă doctore
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Sunt mame devotate! Ziua de 8 martie o dedicam lor, celor mai puternice femei din showbiz-ul românesc
Promotor.ro
De ce sunt așa scumpi carburanții? Explicațiile unui expert
Descopera.ro
Dragostea cimpanzeilor pentru cristale ne-ar putea ajuta să înțelegem fascinația propriilor noștri strămoși pentru aceste pietre
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
Cuvintele care ne calmează cu adevărat: Ce se întâmplă în creier atunci când auzim „te înțeleg”?

Cele mai noi

Trimite acest link pe