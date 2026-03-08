Vortex polar. Meteorologii sunt cu ochii pe un martie neobișnuit. Vreme cum nu s-a mai văzut.

Vortex polar

Doar un curent de aer mai poate „zdruncina” iarna care se strecoară prin „rama veche” de fereastră, pentru a ne revedea la sfârșitul acestui an.

Undeva, sus, deasupra Polului Nord, se iscă un vortex polar, un motor invizibil al iernii, care va „deforma” vremea în luna martie, scrie pinnacletreecare.com.au.

Deși ne vom bea cafeaua liniștiți, la terasă, vom avea nevoie de o haină groasă, deoarece deasupra capului, la 30 km, lucrurile stau altfel: iarna se reorganizează.

Pentru a înțelege fenomenul, trebuie să privim dincolo de curenții-jet pe care avionul tău se deplasează la altitudine de croazieră.

Dincolo de stratosferă, unde aerul este rarefiat și deasupra regiunilor polare, unde iarna aduce vortexul polar. Sau invers.

„Legenda” vortexului polar

Nu discutăm despre un simplu vârtej, ci unul masiv, rece, ca o „cupolă” de aer înghețat, amplasată deasupra Arcticii, mărginită de vânturi foarte rapide, care înconjoară polul ca o șosea de centură pe cer.

Vortexul polar nu reprezintă o legendă, un fapt senzaționalist, ci o realitate care afectează temperaturile, în fiecare anotimp.

Iată cum o perturbare târzie seamănă cu alarma de incendiu dintr-o sală de cinema, atunci când te uiți cu drag la o film desfășurat într-un decor de…primăvară sau vară.

Perturbațiile pot dura 10-20 de zile, în funcție de intensitatea viscolului. Din fericire, în Europa riscul crescut de perioade mai reci și ninsoare de sfârșit de sezon sau amestec de iarnă-primăvară este mediu. Mai bine vor fi americanii și canadienii, unde riscul ca ei să fie afectați de vortexul polar este scăzut, dar asta nu înseamnă că nu există.

Chiar și atunci când scriem despre „vortexul polar”, vorbim despre un ger aspru care se abate asupra Europei, despre țevi sparte din cauza frigului și rețele electrice care cad. Nimic nu este întâmplător.

De ce este neobișnuit vortexul polar în martie

Perturbările puternice ale vortexului polar apar de regulă iarna, în ianuarie-februarie. Până în martie, vortexul se diminuează și lumina soarelui revine în Arctica. Este rar să fii martorul unei asemenea perturbări, atât de puternică, atât de târzie, fapt ce sugerează o rearanjare neobișnuită a curenților la mare altitudine, spune meteorologii.

Sfaturi pentru a face față unui eventual vortex polar

– Rămâneți la curent cu prognoza meteo

– Amânați plantarea de fructe, legume, flori sensibile

– Păstrați mereu în casă provizii, baterii, chiar combustibil, în garaj, pentru a face față unei eventuale „pene”.

Sursa foto: Envato

