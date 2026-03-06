Prima pagină » Vremea » Vremea până în aprilie 2026. ANM anunță temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei, în România

06 mart. 2026, 11:27, Vremea
Meteorologii de la ECMWF estimează că temperaturile medii vor fi ușor ridicare decât valorile normale pentru perioada martie-aprilie, cu precipitații în general apropiate de mediile climatologice.

Săptămâna 09 – 16 martie 2026

Vremea se anunță mai caldă decât temperaturile perioadei, cu excepția regiunilor sudice și sud-estice, unde valorile termice vor fi apropiate de cele mai normale. Temperaturile vor fi mai ridicare mai ales în nordul teritoriului și în zona de munte aferentă. Cantitatea de precipitații va fi deficitară la nivelul întregii țări.

Săptămâna 16 – 23 martie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicare decât cele specifice pentru acest interval în regiunile intracarpatice, dar mai ales în extremitatea de nord-vest, iar în rest valorile termice vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Săptămâna 23 – 30 martie 2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice acestei perioade, local, în regiunile nordice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Regimul pluviometric se va situa în general în jurul celui normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 30 martie – 06 aprilie 2026

Mediile valorice se vor situa în limitele climatologice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru aceasta perioadă, în cea mai mare parte a țării.

