România deține aproximativ o treime din resursele balneare ale Europei, oferind oportunități deosebite pentru tratamente medicale și relaxare. Însă acest potențial turistic nu este valorificat pe deplin, astfel că o sursă importantă de venituri la PIB-ul național se pierde anual. Țara noastră rămâne o destinație de turism de sănătate și relaxare relativ necunoscută pentru turiștii străini. Însă, lucrurile s-ar putea schimba în viitorul apropiat, grație unui parteneriat extern demarat de una din marile agenții autohtone. Turismul balnear are șanse să devină una din rezervele strategice ale României.

Turismul balnear are o tradiție de peste un secol și un patrimoniu natural valoros – de la apele minerale la nămolurile terapeutice, o reală binefacere pentru condiția de sănătate. Ar trebui să devină o prioritate națională, susțin operatorii din domeniu.

În 2024, România a înregistrat în jur de 1,2 milioane de turiști balneari

În ultimii ani, după o lungă perioadă de declin care a debutat după 1989, turismul de sănătate și wellness autohton a început să atragă din nou clienți din străinătate, în special din Cehia, Austria și țările nordice.

Datele arată că turiștii străini au o pondere de doar 10%, cifră care atestă dependența industriei de turiștii autohtoni. În 2024, România a înregistrat în jur de 1,2 milioane de turiști balneari, o cifră promițătoare, însă insuficient valorificată pe plan internațional. Un prim pas în această direcție a fost făcut, iar România ar putea deveni o destinație de top pentru turismul de sănătate și relaxare, cu ajutorul unui proiect derulat de agenția Paralela 45.

Unul dintre cei mari tour operatori polonezi a fuzionat cu Paralela 45

Până în prezent, industria balneară s-a dezvoltat în special datorită eforturilor din partea mediului de afaceri privat. O astfel de inițiativă vine în urma unei fuziuni a celei mai mari agenții din România, în anul 2025, cu unul din marii tour-operatori polonezi, turiștii străini ar putea alege stațiunile balneare ale țării noastre ca destinație. Rainbow este unul dintre cei mai mari operatori turistici din Polonia și vinde pachete turistice inclusiv în afara Poloniei, printr-o cooperare cu parteneri din Cehia, Ucraina, Slovacia și Lituania.

Paralela 45 este unul dintre cei mai mari jucători din piața autohtonă a agențiilor de turism, o piață care a început să intre în atenția jucătorilor străini. Alin Burcea, CEO și fondator al agenției, a vândut în luna mai 70% din acțiunile companiei către Rainbow Tours Polonia. Potrivit ZF, familia Burcea va deține în continuare 30% din acțiunile agenției, iar Alin Burcea își va menține poziția de CEO.

Rainbow Tours a fost fondată în 1990 și are sediul în orașul istoric Łódź. În 2024, a raportat venituri consolidate de aproximativ 925 milioane de euro. Agenția are peste 800 de angajați și operează peste 100 de filiale la nivelul Poloniei.

Liderul de piață în turismul românesc va face incoming din Polonia

Prin fuzionarea celor două companii, Paralela 45 va adăuga mai multe circuite turistice în Polonia. În egală măsură, colaborarea prevede pachete destinate polonezilor pentru petrecerea vacanței în România.

„Adăugăm în portofoliul nostru destinațiile exotice pe care Rainbow Tours este specializată și vom face mai multe tipuri de circuite în Polonia, o țară cu o istorie extraordinar de interesantă, puțin cunoscută din punct de vedere turistic în România. În același timp, facem incoming din Polonia. Aducem turiști polonezi în România, nu numai pentru sejururi pe Litoralul românesc, ci și pentru circuite și relaxare în stațiunile balneo”, declara Alin Burcea (foto) la momentul acestei tranzacții importante pentru turismul românesc.

Inițiativa este susținută și de faptul că România și Polonia sunt legate prin mai multe curse directe operate de LOT Polish Airlines și Wizz Air, care ajung de la București și Cluj-Napoca la Varșovia ori de la București la Cracovia.

Domeniul care ar putea revigora economia României

România se poate mândri cu resurse naturale valoroase de turism bal­near, acest segment de piaţă al turismului aflându-se într-o dezvoltare continuă. În plus, este şi turismul care funcţionează pe tot parcursul anului, nefiind afectat de sezonalitate.

Însă, în timp ce alte state europene investesc sume enorme în stațiunile și tratamentele balneare, România asistă pasivă la declinul lor. În 1938, ţara noastră avea de două ori mai multe staţiuni de acest gen, fiind recunoscută la nivel internaţional. Acum, aproape toate staţiunile de acest gen au ajuns ruine, cel mai notoriu exemplu fiind Băile Herculane, stațiunea unde veneau la tratament împărații Imperiului Austro-Ungar., ajunsă într-o stare avansată de degradare și pentru care, în prezent, se fac mari eforturi pentru a fi salvată.

„Sunt multe foste stațiuni balneare de interes local abandonate, peste 25, stațiuni micuțe, precum Malnaș Băi și Sugaş Băi. Pentru a le repune pe picioare este nevoie de investiții de peste 150 de milioane de euro”, spun oficialii Organizației Patronatelor din Turismul Balnear (OPTBR).

Perlele turismului balneo revin la viață. Studiu de caz: Moneasa

În timpul regimului comunist, autoritățile au investit sume fabuloase în turism. Înainte de 1989, existau numeroase stațiuni balneo-climaterice, foarte populare printre turiști. Statul investise sume considerabile, transformându-le în locuri de tratament pentru turismul balneo-climateric de masă.

Însă, după Revoluție, multe stațiuni balneare au decăzut, mai ales în contextul exploziei destinațiilor străine sau exotice de vacanță. Din fericire, grație unor inspirate investiții recente, unele dintre aceste bijuterii încep să renască. Un astfel de exemplu este Moneasa din județul Arad, supranumită „Perla Apusenilor”. Renumele ei datează încă din anul 1886,când a primit titlul de „stațiune balneară imperială” de la Ministerul de Interne Imperial din Viena.

Stațiunea, care are aproximativ 1.500 de locuri de cazare în hoteluri și pensiuni, este apreciată pentru apele termale bicarbonatate, calcice, magnezice și sodice, considerate benefice în tratamentul diferitelor afecțiunilor medicale.

Apa termo-minerală de la Băile Felix este unică în sud-estul Europei

Un alt exemplu de succes este Băile Felix, apa termo-minerală de aici fiind unică în sud-estul Europei şi având efecte miraculoase atestate de medici. În anii ’80 soseau la Oradea – cu destinația Băile Felix – chartere pline cu finlandezi sau norvegieni.

În stațiunea din Bihor, sezonul turistic este permanent, iar gradul de ocupare creşte constant, în urma investiţiilor din ultimii ani. Ştrandurile deschise tot timpul anului au o calitate terapeutică deosebită.

La începutul lunii februarie 2025, scria Forbes România, compania hotelieră Turism Felix anunța că emblematicul Hotel Internațional din stațiune, primul hotel francizat din stațiune, va fi modernizat sub brandul Mercure, parte a grupului hotelier internațional ACCOR.

Băile Felix este pe locul doi în România, după litoralul Mării Negre, în privința numărului locurilor de cazare.

Apele termale de aici își au originea în izvoare naturale situate în zone vulcanice, și au temperaturi ridicate, care variază între 20 și 63°C. Descoperite încă din cele mai vechi timpuri, aceste izvoare termale au fost și sunt utilizate cu succes în tratarea numeroaselor afecțiuni, cum ar fi cele ale aparatului respirator sau locomotor, bolile neurologice sau de metabolism.

Motive suficiente pentru a deveni destinația aleasă de Paralela 45 ca proiect-pilot în parteneriatul cu polonezii.

Băile Felix – Karlovy Vary de România- va inaugura proiectul – pilot cu Polonia

Despre un proiect turistic ambițios, care își propune să deschidă un circuit internațional ofertant pentru piața externă, ne-a dat detalii CEO-ul agenției Paralela 45, Alin Burcea. Într-o primă etapă, în cadrul parteneriatului amintit cu agenția Rainbow, polonezii vor fi oaspeții feericei stațiuni din Bihor, considerată echivalentul faimoasei stațiuni balneare Karlovy Vary din Cehia.

„Este încă în faza de proiect pentru a putea demara în anul 2027. Vom aduce polonezi pentru tratamentele balneare, spa & wellness la Băile Felix. Însă, totul depinde de personajul aflat în fruntea Guvernului (n.r. – premierul Ilie Bolojan), dacă nu se va schimba totul peste noapte. În această vară deja am derulat primul proiect cu polonezii, pe Litoral”, a declarat Alin Burcea, în exclusivitate pentru Gândul.

