Un nou ciclon mediteranean lovește România. Meteorologii ANM: Ploi torențiale în weekend

Un nou ciclon mediteranean lovește România. Vremea continuă să fie extrem de capricioasă în România. Meteorologii ANM anunță un nou episod de instabilitate accentuată la finalul săptămânii.

După furtunile, grindina și vântul puternic din ultimele zile, un al doilea ciclon mediteranean se va forma și va influența condițiile meteorologice din țara noastră.

Zilele următoare vor fi marcate de ploi abundente și intensificări ale vântului în mai multe regiuni, anunță meteorologii ANM.

Evoluția vremii este determinată de alternanța maselor de aer rece și cald, ceea ce duce la apariția unor fenomene extreme pe perioade scurte de timp.

Ciclonul aduce vânt puternic și ploi

România intră sub influența unui front rece asociat unei zone ciclonice extinse în N-E Europei.

Ciclonul va genera averse, vânt puternic și temperaturi foarte scăzute.

Meteorologii ANM au emis cod galben pentru mai multe regiuni, unde rafalele vor atinge 50-70 km/h, iar izolat pot depăși 80 km/h.

Cele mai expuse zone sunt Crișana și Banat, Oltenia, Muntenia (parțial), Transilvania de Vest și sudul Dobrogei.

Temperaturi sub normalul perioadei

Miercuri, valorile termice vor coborî semnificativ în toată România. În unele zone montane, maximele nu vor depăși 9-10 grade, în timp ce în sud-est se vor înregistra cel mult 18-19 grade.

Față de mediile climatologice obișnuite pentru mijlocul lunii mai, diferențele sunt semnificative, iar disconfortul termic va fi resimțit mai ales în zonele centrale și nordice.

Noaptea, minimele vor ajunge la 2-10 grade.

Vremea se încălzește temporar, după ciclon

Joi și vineri vremea dă semne de revenire, cu 26 de grade, dar bucuria va fi de scurtă durată. Meteorogii ANM avertizează că un nou val de aer rece, venit dinspre nordul Europei, va favoriza formarea unui nou ciclon mediteranean, care va lovi România spre sfârșitul săptămânii.

„După ziua de joi, circulația aerului se orientează din nou din sector sud-vestic, însă ulterior o nouă pătrundere de aer polar va duce la dezvoltarea unui ciclon mediteranean activ”, arată prognoza ANM.

Ploi torențiale și instabilitate în weekend

Începând de sâmbătă după-amiaza, vremea va deveni din nou instabilă, mai întâi în zonele montane și de deal, urmând ca duminică ploile să se extindă în cea mai mare parte a țării.

Sunt prognozate averse frecvente, ploi torențiale local, cantități importante de apă în intervale scurte și descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Meteorologii ANM avertizează că aceste episoade pot fi punctuale, dar intense, influențate de evoluția ciclonului mediteranean.

