Vortex polar | Calendarul primăverii, dat peste cap de vortexul polar. Temperaturi neobișnuite în Europa. Ce vine spre Romania.

16 mart. 2026, 11:15, Vremea
Într-un articol recent, hummingbirdpc semnalează o „rupere majoră” a vortexului polar din Arctic, care va influența semnificativ vremea în Europa.

Vortexul polar reprezintă o masă uriașă de aer rece și presiune scăzută, care circulă deasupra Arcticului, în stratosferă.

În mod normal, curenții puternici păstrează acest aer rece în zona Polului Nord, dar, când vortexul polar slăbește sau devine instabil, aerul rece arctic migrează spre sud, la latitudinile mai joase, afectând Europa și implicit România.

Meteorologii studiază cu atenție un fenomen denumit SSW (Încălzirea Stratosferică Bruscă), în timpul căruia temperaturile din stratosferă de deasupra Arcticului pot crește în mod dramatic, în doar câteva zile.

Această încălzire rapidă poate slăbi sau „rupe” vortexul polar în secțiuni mai mici. Atunci, curenții vor deveni instabili și vor „lovi” dinspre Arctic spre Europa.

Meteorologii precizează că o asemenea defășurare de „forte” este neobișnuită, mai ales în actualul calendar al primăverii.

Ne putem aștepta la un martie cu surprize, desi suntem deja la jumătatea lunii. Asemenea fenomene au loc de regulă iarna, nu primăvara. Vremea în Europa ar putea suferi schimbări majore în următoarele săptămâni.

Vortex polar. Ce se întâmplă în Europa

Pentru Europa, efectele vor fi transpuse în temperature mai scăzute decât în mod normal, vor crește chiar și șansele de revenire a ninsorilor, în anumite zone din România.

Părți din Europa ar putea experimenta o „iarnă prelungită”, pe măsură ce se deplasează curenții arctici. În anumite situații, va crește și riscul furtunilor de zăpadă.

Pe de altă parte, impactul vortexului polar nu va fi uniform pe tot continentul european. Unele regiuni ar putea înregistra condiții meteo mai reci, în timp ce altele se vor bucura de căldura primăverii.

Desigur, „ruperea” vortexului polar poate influența vremea, dar nu în aceeași măsură peste tot.

Vortexul polar și impactul vremii datorate încălzirii stratosferice / Exemplu Wikipedia

