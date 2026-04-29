ANM își dezvoltă infrastructura: 9 stații automate vor fi instalate la Buzău pentru identificarea rapidă a fenomenelor meteorologice periculoase

Administrația Națională de Meteorologie își dezvoltă infrastructura actuală. Concret, ANM urmează să instaleze la nivelul județului Buzău nouă stații meteorologice automate autonome, crescând astfel numărul punctelor de măsurare meteorologică la 14.

Obiectivul declarat este acela de a identifica mai rapid fenomenele meteorologice potențial periculoase.

Mega-contractul semnat de ANM

Potrivit ANM, a fost semnat contractul de finanțare a proiectului privind „Extinderea rețelei naționale de observații din cadrul Sistemului Meteorologic Integrat Național”, în parteneriat cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, împreună cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Proiectul prevede achiziția unui număr de 300 de stații meteorologice automate și autonome de suprafață, 100 de stații agrometeorologice și un subsistem integrat de comunicații și a serviciilor de interconectare a acestuia cu Sistemul Meteorologic Integrat Național (SIMIN).

Potrivit Agerpres, rețeaua națională de supraveghere meteorologică a ANM include în prezent, în județul Buzău, stațiile meteorologice Buzău, Pătârlagele, Râmnicu Sărat, Bisoca și Penteleu. Toate acestea furnizează observații meteorologice standardizate utilizate în activitatea operațională de diagnoză și prognoză meteorologică.

În cadrul studiului de fezabilitate care a fost dezvoltat pentru proiectul «Extinderea rețelei naționale de observații din cadrul SIMIN», finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, au fost indicate nouă amplasamente pentru stații meteorologice automate autonome, care să fie instalate pe raza județului Buzău.

Studiul de fezabilitate realizat cuprinde pentru județul Buzău nouă amplasamente situate în: Zorești, Gherăseni, Săhăteni, Buzău Nord, Rătești, Pogoanele, Padina, Vintilă Vodă și Rușețu. Stațiile vor include traductori pentru măsurarea în regim automat autonom a parametrilor meteorologici:

  • temperatura aerului;
  • umezeala relativă a aerului;
  • viteza și direcția vântului la înălțimea de 10 m;
  • precipitațiile atmosferice.

În plus față de punctul anterior, pentru amplasamentele Zorești și Gherăseni, acestea vor include și aparatură specifică pentru efectuarea măsurătorilor agrometeorologice:

  • viteza și direcția vântului la înălțimea de 2 m;
  • temperatura la suprafața solului;
  • temperatura solului în adâncime;
  • umiditatea solului”, a transmis ANM.

Câte puncte „meteo” are ANM

Specialiștii ANM subliniază că, prin instalarea stațiilor la nivelul județului Buzău, rețeaua de observații meteorologice de suprafață va ajunge la aproximativ 14 puncte de măsurare meteorologică. Aici sunt incluse atât stațiile meteorologice existente, cât și noile stații automate.

„Din punct de vedere meteorologic, creșterea densității rețelei de observații are un rol esențial în caracterizarea variabilității spațiale a câmpurilor meteorologice la scară locală și mezoscalară.

Parametri precum temperatura aerului, precipitațiile, viteza și direcția vântului, presiunea atmosferică sau umiditatea relativă pot prezenta variații semnificative pe distanțe relativ reduse, în special în condiții de relief variat sau în situații sinoptice caracterizate de procese convective sau de interacțiuni între mase de aer diferite.

Creșterea numărului de puncte de observație permite o descriere mai fidelă a distribuției spațiale a acestor parametri meteorologici și conduce la reducerea incertitudinii asociate analizelor meteorologice operaționale.

În același timp, o rețea mai densă de observații permite identificarea mai rapidă a fenomenelor meteorologice potențial periculoase, precum intensificări locale ale vântului, episoade de precipitații intense sau variații rapide de temperatură”, arată ANM.

În prezent, cel mai important proiect care vizează în mod direct dezvoltarea infrastructurii meteorologice în județul Buzău dezvoltat de ANM este cel privind extinderea rețelei naționale de stații meteorologice automate.

