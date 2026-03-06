România, străbătută de un val de praf saharian până pe 8 martie 2026. Ce sunt și de ce apar „ploile murdare”

Specialiștii în meteorologie anunță un nou episod de praf saharian deasupra României. Praful saharian este adus de un ciclon de altitudine care intensifică transportul particulelor de nisip din nordul Africii spre Europa. Fenomenul va fi prezent temporar deasupra României, până la finalul acestei săptămâni. Iată ce sunt și de ce apar „ploile murdare”.

Un nou episod de praf saharian va avea loc în România, precum și în Peninsula Iberică, Italia și Peninsula Balcanică. Specialiștii în meteorologie anunță că particulele de nisip sunt transportate de un ciclon care vine dinspre nordul Africii spre Europa.

Praf saharian deasupra României

Odată cu transportul particulelor de nisip, meteorologii explică faptul că, în unele zone, unde concentrația este mai mare, cerul poate căpăta o nuanță mai închisă (roșu sau portocaliu) sau un aspect încețoșat. Poate apărea fenomenul „ploilor murdare”. Precipitațiile intră în contact cu particulele de nisip și ajung pe sol, fiind depus un start fin de murdărie de culoare galben-roșiatică.

Potrivit datelor, fenomenul ar putea fi mai vizibil în cursul zilei de joi, 6 martie, în centrul și sud-vestul țării, scrie Ziarul Unirea.

Prezența prafului saharian nu este favorabilă pentru sănătate, potrivit specialiștilor, îndeosebi în cazul persoanelor mai sensibile. Căile respiratorii pot fi iritate de inhalarea prafului saharian, iar uneie afecțiuni respiratorii ar putea fi agravate (bronșită, astm).

De asemenea, pot fi afectate și persoanele care se confruntă cu diverse alergii. Specialiștii recomandă să se evite efortul fizic intens în perioadele cu concentrații ridicate de praf în atmosferă. De altfel, specialiștii susțin că, de obicei, cantitatea de praf care ajunge la nivelul solului în România este relativ mică.

Sursă foto: Mediafax Foto