06 mart. 2026, 07:31, Vremea
A venit primăvara, dar vara bate la ușă! Pe ce dată va fi prima temperatură de peste 30°C în România, potrivit meteorologilor EaseWeather

Meteorologii EaseWeather au întocmit prognoza meteo pentru prima lună de vară. Potrivit specialiștilor în meteorologie, ne vor aștepta zile în care se vor înregistra temperaturi de peste 30 de grade Celsius în Români. Iată mai jos.

Meteorologii EaseWeather au întocmit prognoza pentru prima lună de vară, în acest an. Potrivit specialiștilor în meteorologie, în luna iunie 2026 se vor înregistra temperaturi de peste 30 de grade Celsius, în mai multe zone din țară.

Iunie 2026 aduce zile cu temperaturi de peste 30 de grade Celsius, anunță EaseWeather

Deși vor fi zile în care se vor înregistra precipitații, iar cerul va fi înnorat, meteorologii anunță temperaturi ridicate. De pildă, din data de 21 iunie 2026, se vor înregistra valori termice de peste 30 de grade Celsius. În prima jumătate a lunii iunie 2026, meteorologii anunță temperaturi situate între 26 și 28 de grade Celsius. Potrivit prognozei meteorologice (vezi mai jos), vor exista 14 zile în care ploile vor fi prezente. Iată cum arată prognoza pentru a doua jumătate a lunii iunie:

  • 21 iunie 2026: 30 de grade Celsius;
  • 22 iunie 2026: 30 de grade Celsius, zi însorită;
  • 23 iunie 2026: 32 de grade Celsius, zi însorită;
  • 24 iunie 2026: 33 de grade Celsius, zi însorită;
  • 25 iunie 2026: 32 de grade Celsius, zi senină;
  • 26 iunie 2026: 31 de grade Celsius, zi cu precipitații;
  • 27 iunie 2026: 31 de grade Celsius, zi cu precipitații;
  • 28 iunie 2026: 29 de grade Celsius; zi cu precipitații;
  • 29 iunie 2026: 31 de grade Celsius, zi senină;
  • 30 iunie 2026: 34 de grade Celsius, zi însorită.

EaseWeather: vremea în iunie 2026, în România

Sursă foto: EaseWeather

